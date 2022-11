Del Castillo dice que Santa Cruz no ganó nada y que se necesita sacar a los delincuentes de las calles





25/11/2022 - 11:33:59

El Deber.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó en las últimas horas que Santa Cruz no ganó nada con el paro que cumple 35 días y consideró necesario "sacar a los delincuentes de las calles", sin especificar a quienes se refería. Del Castillo sostuvo que es enorme el daño económico para esa región del país y ratificó que la solución al conflicto estaba planteada por el Ejecutivo antes de que se inicien las medidas de presión en el departamento cruceño. “Todo lo que se ha conseguido en el departamento de Santa Cruz se lo ha expuesto, se lo ha ofrecido, antes que se inicie el paro en el departamento, por tanto, Santa Cruz no ha ganado nada, ha perdido mucho por culpa de tres personas”, afirmó. Advirtió que el perjuicio económico es millonario y es urgente que se levanten los puntos de bloqueos, para que la población pueda retomar sus actividades económicas. “Esto no puede seguir así, necesitamos que la gente vuelva a sus trabajos, necesitamos que los chicos terminen sus estudios, necesitamos volver a la normalidad, reencontrarnos entre cruceños y cruceñas, y poder sacar a los delincuentes de las calles”, concluyó.