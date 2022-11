Diputados del ala evista impiden la aprobación de la Ley del Censo





Correo del Sur.- La sesión de la Cámara de Diputados naufragó este jueves por la intransigencia del ala “evista” del MAS de acoger los planteamientos de la oposición sobre una Ley del Censo que adopte los resultados de este para reconfigurar el Padrón Electoral y la redistribución de escaños rumbo a las elecciones del año 2025. El informe parcialmente consensuado en la Comisión de Constitución no pasó al pleno con todas las firmas de sus miembros por la falta de acuerdo; los diputados leales al líder del MAS no quieren saber nada de la incorporación del tema escaños y padrón en la norma legal, la que hoy es la manzana de la discordia, mientras el paro indefinido de Santa Cruz llega a su día 35. El presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, del ala “arcista”, apuntaba a que este viernes se trate y apruebe una norma concertada para remitirla al Senado. No pasó, el pleno nunca recibió un informe de la Comisión de Constitución. La Cámara de Diputados instaló este jueves pasadas las 18:00 la sesión para abordar el proyecto de ley del Censo Nacional Poblacional y de Vivienda. Una hora y media después, tras la lectura de la correspondencia y de los trámites legislativos que ingresan a esta instancia, se declaró cuarto intermedio hasta las 21:00, pero cumplido el tiempo se volvió a dictar una nueva pausa hasta las 23:00. En medio, hubo una reunión entre el presidente de la Comisión, Juan José Jáuregui, y Jerges, más delegados de la misma instancia, quienes al no llegar a un acuerdo, reprogramaron la sesión del pleno para las 23:00. Pero para entonces el pleno tampoco tenía el documento y, cerca de la medianoche, se informó que el último cuarto intermedio se extendía sin fecha ni hora de levantamiento. Más temprano, Andrónico Rodríguez, de los leales a Evo Morales, había declarado que el Senado, que precisamente es presidido por él, revisaría la ley del Censo, pero insistió en que “no es necesario” sancionar la norma. Según fuentes consultadas por CORREO DEL SUR, entre las 23:30 y 24:00, empezó a correr el rumor de que el ala “evista” buscaba entorpecer o trabar la aprobación de la ley. Y que a ello se debía la falta de informe consensuado en Constitución. PROTESTA DE LA OPOSICIÓN La diputada opositora Luisa Nayar (CC), informó que se declaró en el pleno un nuevo cuarto intermedio, pero sin una hora fijada y denunció que los “evistas” del MAS en la Comisión de Constitución se niegan a incluir en el proyecto que los resultados del Censo se apliquen para las elecciones 2025. “Denunciamos que una vez más se ha declarado cuarto intermedio en la sesión de la Cámara de Diputados donde debía aprobarse el proyecto de ley del Censo. Esta es la muestra clarísima de que al MAS no le da la gana de dar una solución al conflicto en Santa Cruz”, lamentó. El jefe de la bancada nacional de Creemos, Fabián Ayala, coincidió con Nayar y cuestionó que el oficialismo empantane el consenso y diálogo que se venía trabajando en la Comisión de Constitución. Mientras que su correligionario Erwin Bazán declaró a la Red Uno que se declaraban en vigilia y que no se moverían del Legislativo mientras no se alcanzase un consenso pleno sobre el proyecto. Consultado si el tema de disenso estaba en el nuevo padrón y la redistribución de escaños, aseguró que sí. Los cierto es que el borrador del proyecto de ley suscrito en esta Comisión no fue aprobado por unanimidad para remitirse al pleno de la Cámara Baja. Constitución seguía buscando acuerdos esta madrugada. Más temprano, en la noche, la diputada Tatiana Áñez (Creemos), dijo: “La idea es que la sesión de la Cámara de Diputados se reinstale hoy. Queremos que la Comisión apruebe por unanimidad, en lo posible, el proyecto de ley y eso vaya a la plenaria para que también se apruebe por unanimidad, pero todo está trabado en la misma Comisión”. “El país y en especial Santa Cruz necesita saber que desde la Asamblea hemos puesto todos nuestros esfuerzos para cumplir con el mandato del cabildo. El MAS no quiere incorporar la aplicación de resultados para distribuir los escaños en 2025”, denunció el diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez a través de sus redes sociales. “Es la 1:50 a.m., el Presidente declaró cuarto intermedio sin fecha ni hora para tratar la Ley del Censo, una vez más el engaño al pueblo boliviano es evidente. Seguimos acá, ¡no nos vamos sin Ley a nuestra casa cara..!”, posteó en su cuenta de Facebook el diputado chuquisaqueño Pablo Arízaga (CC). Con reparos, el Senado revisará la ley El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, de filas del ala “evista” del MAS, aseguró este jueves que revisarán la ley sobre el Censo que apruebe la Cámara de Diputados, pero insistió en que la norma no es necesaria porque el Gobierno ya ofreció las garantías. “Nosotros, como Cámara revisora, estamos a la espera de los informes finales de la Comisión de Constitución y del pleno de la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, en la medida en que nos llegue, seguramente lo remitiremos a la comisión correspondiente y en consecuencia emitiremos cualquier criterio. Con seguridad, en la Comisión o en el pleno de la Cámara de Diputados, estarán tomando en cuenta la base del decreto supremo y sin afectar competencias (...). Nuevamente, repetimos que no es necesario, 34 días de esfuerzo y sacrificio totalmente innecesario”, resaltó. Transporte pesado anuncia bloqueo de carreteras El dirigente del transporte pesado, Juan Yucra, amenazó este jueves con un bloqueo de carreteras si no se agiliza la aprobación de la Ley del Censo en esta semana. “Ya no vamos a dejar pasar alimento al interior del país, va a haber un cierre total de las carreteras, no va a circular de ninguna manera. Y decirle a ese diputado que dijo: ‘que bloqueen aunque sea tres años’ (se refiere a Héctor Arce, del ala evista del MAS), a ver si van a aguantar tres años de bloqueo, que no salga víveres de aquí de Santa Cruz, a ver si van a aguantar”, dijo Yucra. Agregó que esta decisión se definirá en un ampliado del transporte pesado. Indicó que estas acciones son respuesta al temor de que el Gobierno nuevamente “pueda mentir” y que no se lleve a cabo el censo. El dirigente dijo que ahora “la pelea” es que se realice el censo con sus resultados respectivos antes de las elecciones para el periodo 2025-2030. Por su parte, la Confederación Nacional de Choferes se declaró en estado de emergencia por las pérdidas económicas tras los 34 días de bloqueo en Santa Cruz, lo que para ellos se traduce en alrededor de Bs 880 millones. Senador tarijeño plantea 50-50 para las regiones Chuquisaca y otras regiones deprimidas tienen la oportunidad de plantear al país un Pacto Fiscal solidario y productivo 50-50 con el Gobierno central a partir de la discusión abierta por Santa Cruz, Según el senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira (CC). No hay que temerle al federalismo, pero lo que importa es la profundización de las autonomías, no los nombres, agrega. “El pacto fiscal va hacer único para debatir con el Gobierno. Ya no te puedes quedar con el 85 por ciento de los recursos y repartir miseria, que es el 15 por ciento, entre los diferentes Departamentos”, aseveró en declaraciones a Correo del Sur Radio FM 90.1. A decir del senador el Gobierno ya no debe hacer que el Departamento que tiene menos habitantes pase sus recursos al distrito que tiene más. Dijo que es fundamental que Chuquisaca unifique criterios con todos los departamentos del país para que la distribución sea el 50-50 más allá de la posición del MAS. Si Chuquisaca abre este debate, puede hasta triplicar sus recursos económicos. “Chuquisaqueños, es el momento de que actúen para hacer alianzas con los otros departamentos y general el debate del Pacto Fiscal desde ahora. No esperen para el 2024”, declaró.