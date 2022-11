¿Qué es un concho y por qué le llueven críticas a Camacho por haber dicho eso?





24/11/2022 - 12:30:20

Página Siete.- El término concho en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador o Perú es usado para referirse a los restos de la comida, es decir, lo último que queda de un plato o en la olla, según la Real Academia Española (RAE). En el país esta palabra es una expresión muy común principalmente en el oriente, que se entiende como “lo último” de algo: lo último de un refresco, de una fruta, el resto del café o té. Algo que se desecha luego que ya tomas o comes lo más importante. Este término se hizo viral anoche, luego de que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que la fecha del censo es el “concho” de las exigencias de su región al Gobierno, es decir, las sobras, lo menos importante, o como la misma autoridad aseguró, algo “no determinante”. “El tema de la fecha viene a ser el concho, si queremos de lo que puede ser un logro del paro, el 90% se ha conseguido, en todo este tiempo hemos logrado revertir la agenda del Gobierno. Esta no es la finalización de una lucha, este es el inicio de una lucha con grandes logros que hemos obtenido”, afirmó ayer Camacho. Esta declaración fue criticada en las redes sociales, debido a que los internautas le recordaron que el paro indefinido en Santa Cruz, por mandato del cabildo que comenzó el 22 de octubre pasado, tenía el principal objetivo de que el Gobierno acepte la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023. “¡Censo 2023 sí o sí!, sino paro indefinido a partir del 22 de octubre”, fue la determinación del cabildo de Santa Cruz, llevado a los pies del Cristo Redentor, que se realizó el 30 de septiembre pasado. Luego se dijo que aceptaban que se haga en octubre, noviembre o diciembre, pero de 2023. Por último, el Comité Interinstitucional indicó ayer que aceptan que el empadronamiento se haga en 2024, ya que “técnicamente no era posible” el próximo año. “La fecha del censo ¿no es determinante?, qué paso y cómo le explicas a todos los cruceños eso, porque, que yo sepa, desde un inicio del paro siempre el tema o lo primordial que se exigía era censo 2023, quiere hacer marear la perdiz”, escribió el internauta Juan Carlos C. “Sigan apoyando a esos cívicos empresariales, ya consiguieron que le den fecha para entrega de los dineros de 2024 y ahora les vale si hay censo o no. Total, ellos no estarán después de 2025”, publicó el usuario Fernando M. Las críticas dirigidas a Camacho por su declaración son varias y la mayoría incluyen insultos por haber dicho que la fecha del censo ahora es el “concho” de las demandas.