Ni el rector ni cívicos garantizan que se levante el paro después de la aprobación de la ley del censo en Diputados





24/11/2022 - 09:36:33

El Deber.- Con un evidente cansancio ciudadano y un rumbo incierto, Santa Cruz ingresa este jueves al día 34 de paro indefinido, ya no en demanda de censo 2023, puesto que el Comité Interinstitucional admitió la noche del miércoles que ya no es técnicamente viable realizarlo ese año y dijo que lo que se espera para solucionar el conflicto es tener una ley en mano que garantice su ejecución. “Hoy (miércoles 23), lamentablemente, podemos sostener con base en el criterio técnico, demostrado por el equipo técnico, que el censo ya no es sostenible técnicamente para que se lleve adelante el año 2023”, afirmó Vicente Cuéllar, rector de la estatal cruceña, en conferencia de prensa junto al resto de representantes del comité. De esta manera, la institucionalidad cruceña cedió a la decisión del Gobierno de llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda en marzo de 2024 y manifestó que se espera que este jueves se apruebe la ley del censo en la Cámara de Diputados. No obstante, no se aclaró si el paro se levantaría una vez se tenga humo blanco de esta instancia o si también se aguardaría a tener luz verde en Senadores. “No está en mi competencia decidir de manera unilateral la suspensión del paro, una vez que tengamos la ley en la Cámara de Diputados se hará una evaluación, no quisiera entrar en especulaciones”, dijo Cuéllar, en entrevista con un medio de comunicación televisivo la mañana de este jueves. Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, tampoco dio certidumbre sobre el final del paro una vez la ley salga de Diputados; sin embargo, dijo que “sería un gran avance para que todos tengamos certeza de que las cosas se estén haciendo bien”. En el Movimiento Al Socialismo (MAS), desde el expresidente, Evo Morales hasta el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, ven como una victoria el que Vicente Cuéllar, como representante del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, y el gobernador Luis Fernando Camacho, hayan admitido que ya no es posible realizar la consulta censal el año 2023. "Después de cuatro muertos, 33 días de saqueos, incendios, violaciones de DDHH y el peor daño a la economía de Santa Cruz y Bolivia, el golpista confeso Luis Fernando Camacho, dice que la fecha del censo no es determinante. Fue derrotado por la voluntad de trabajo del pueblo cruceño", tuiteó Evo Morales. “Le mintieron a su pueblo, iniciaron un paro de 33 días para terminar aceptando que lo correcto era hacer el censo el 2024. Ahora Santa Cruz sabe quiénes son los verdaderos traidores y los que lastimaron innecesariamente la economía de su gente, especialmente a los más pobres", manifestó Ruiz. Mirada puesta en Diputados El debate sobre la ley del censo está fijado para las 18:00, en el pleno de la Cámara de Diputados, después de que el miércoles, las tres fuerzas políticas se acusaron de empantanar el diálogo en la Comisión de Constitución, luego de una jornada de violencia y amenazas, y tras declarar un nuevo cuarto intermedio. Jerges Mercado (MAS), presidente de la Cámara de Diputados, instó a la Comisión de Constitución, a cargo del diputado Juan José Jáuregui (MAS), a poner “su máximo empeño” para hacer llegar los informes a la presidencia de Cámara. Mientras desde el Senado informaron que esperarán el documento de la Cámara Baja para recién tratar la normativa. Se conoce que la sesión en la Comisión de Constitución fue convocada para las 9:00, para elaborar los informes de los proyectos de ley del censo.