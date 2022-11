Abogado denuncia que la Fiscalía rechazó la demanda contra policías que gasificaron a una bebé de 11 meses





23/11/2022 - 12:14:55

El Deber.- La familia de la bebé de 11 meses que fue gasificada por la Policía en el Plan Tres Mil, mediante su abogado, denunció que la Fiscalía rechazó la denuncia que sentaron contra el policía que lanzó una granada de gas lacrimógeno al carro de la pequeña cuando junto a sus padres quedaron atrapados en medio de la zona en enfrentamientos entre dos bandos, durante los días de conflicto por censo. El abogado Jorge Valda dijo que la Fiscalía no aceptó la demanda que sentaron, pese a que la investigación de oficio recién se habría iniciado el 21 de noviembre y los padres de la bebé gasificada se querellaron tres días antes. "La denuncia fraguada de la Fiscalía ha sido iniciada el 21 de noviembre, pero la denuncia que presentó la señora Estefani Méndez, mamá de la bebé, ha sido presentada el 18 de noviembre, es decir tres días antes", precisó Valda. Detalló que lo primero que se solicitó en la denuncia es que se den garantías en el proceso. "Estamos hablando de una menor de edad y en función a los tratados internacionales que protegen a la niñez, lo primero que debería hacer el Ministerio Público o cualquier entidad del Estado, es brindarle las condiciones para que no sea nuevamente atacada, porque sus padres han seguido recibiendo mensajes de violencia y de odio", recalcó el jurista. Considera que ninguna de las instituciones públicas ha brindado seguridad ni garantía a la familia de la víctima, al contrario, aún se sienten atacados y discriminados. "La Policía ha sido muy torpe con ellos, es más, nosotros hemos denunciado por 14 delitos y la fiscalía de oficio tan solo investiga por el delito de lesiones graves y leves, además abrió un proceso disciplinario de la DIDIPI, es decir, esto ni siquiera va a ser sancionado penalmente, solo va terminar con una multa", manifestó. Valda explicó que la denuncia va en contra de los autores, no específicamente contra un policía porque hasta ahora no han dado con el uniformado que "miró a los padres de la bebé, preparó el arma para lanzar el gas lacrimógeno y lo arrojó directo al carro de la bebé de 11 meses", según palabras de la propia madre de la pequeña. "Hemos pedido una acción directa para que el que ha generado la violencia y violación a los derechos humanos, nosotros, con los testigos ya hemos logrado identificar a las autoridades policiales que hubieran intervenido y la denuncia no se debería rechazar porque se está investigando actos de violación a los derechos humanos que han atentado contra la vida de una menor de edad", remarcó. Considera que la Fiscalía comete un acto de prevaricato al rechazar la demanda de los padres. "Se deja en absoluta desprotección a una familia que ha tenido el valor de denunciar hechos tan violentos y ahora está sufriendo represalias de hacer lo correcto", finalizó. Se espera que en el transcurso de la mañana de este miércoles, la fiscal Fátima Rivera se pronuncie sobre las investigaciones y acciones tomadas sobre el caso de la bebé gasificada.