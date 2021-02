¿Cuántos colores ves?: Ilusión óptica que ha dividido a la Red con dispares respuestas





11/02/2021 - 10:58:29

Una ilusión óptica que ha estado circulando en Twitter durante las últimas semanas, conocida como 'bandas de Mach', ha provocado acalorados debates entre los internautas, quienes creen tener la respuesta a una simple pregunta que acompaña la imagen: ¿cuántos colores ves? Aunque, aparentemente, se trata de una sencilla cuestión, los usuarios no han alcanzado un consenso sobre la cantidad de tonalidades visibles en la paleta de colores. Mientras algunos han dado una cifra tan alta como 19, otros únicamente han podido distinguir tres. No obstante, ¿por qué las respuestas son tan distantes las unas de las otras? Es decir, ¿qué ocasiona que las personas vean más o menos colores? Una explicación a estas interrogantes se encuentra en la forma en la que nuestros ojos captan la luz y la manera en la que nuestro cerebro interpreta las señales enviadas por las células fotorreceptoras especializadas de la retina, las mismas que tienen la capacidad de inhibir la respuesta de las células a su alrededor que han sido estimuladas por señales similares, en un fenómeno conocido como inhibición bilateral. Cuando un grupo de células activadas por un color se sitúa junto a otras que requieren de una tonalidad distinta para activarse, la respuesta inhibidora produce una señal específica que el cerebro interpreta como una diferencia en las tonalidades. De este modo, la inhibición lateral desempeña un papel importante en la percepción visual al aumentar el contraste y la resolución de los estímulos visuales. Si bien es cierto que la respuesta inhibitoria de las células fotorreceptoras de cada persona influye en la cantidad de colores que se pueden distinguir, este factor podría no ser el único que determine el número de tonos que un individuo puede diferenciar en las 'bandas de Mach'. Otras causas que probablemente expliquen la amplia diversidad de respuestas que han sido comentadas en Twitter están relacionadas con las fuentes de luz que nos rodean al observar la imagen, las diferencias en la intensidad del brillo de nuestras pantallas y otros procesos neuronales que se manifiestan de forma diferente en cada cerebro.