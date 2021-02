¿Puedes pararte de cabeza?: Con la cabeza hacia abajo comparece en Zoom un congresista





11/02/2021 - 10:51:09

Tom Emmer, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., sorprendió a sus colegas durante la sesión del Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja del Congreso, al comparecer virtualmente con la cabeza hacia abajo y sin cuerpo, provocando una reacción positiva. Cuando Emmer comenzó a intervenir, sus colegas no pudieron pasar por alto su rara apariencia. "Perdón, Sr. Emmer", intervino la republicana Maxine Waters, "¿Está bien?". Los diputados comenzaron a reír cuando Emmer les aseguró que estaba perfectamente. "No sé cómo arreglarlo", dijo Emmer. "Puedes pararte de cabeza", exclamó un representante. Luego, otra congresista bromeó: "Al menos no eres un gato", en alusión al abogado de Texas, que esta semana compareció en una audiencia virtual del Tribunal y no logró apagar un filtro que lo hacía ver como felino. "No sé qué pasó", lamentó Emmer. "Simplemente salió de esta manera. Lo apagué y lo volví a encender, y todavía estoy". Por fin pudieron arreglar la configuración de la pantalla, y el congresista reapareció, esta vez de la forma habitual, y sonriendo ampliamente.