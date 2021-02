Estoy aquí, no soy un gato: Un abogado al juez en una audiencia virtual no logra apagar un filtro





10/02/2021 - 11:19:41

Una sesión 'online' del Tribunal del Distrito Judicial 394 de Texas (EE.UU.), celebrada esta semana, se detuvo brevemente cuando una de las partes litigantes accionó por error un comando y apareció en Zoom con imagen de gato. Por más que lo intentó, no logró volver a su apariencia normal, lo que provocó risas y bromas entre sus colegas, "Estoy aquí en vivo", aseguró el abogado a los asistentes, "no soy un gato". El video ha obtenido ya más de un millón de visitas en Youtube. “Ehh, lo estamos intentando. ¿Me puede escuchar, señor juez?”, pregunta el fiscal del condado de Presidio, Rod Ponton. “Yo lo puedo escuchar, creo que es un filtro”, responde el juez. “Lo es y no sé cómo quitarlo. Tengo mi asistente aquí conmigo que está intentándolo pero ehh... Estoy listo para seguir adelante. Y estoy aquí en vivo, no soy un gato…”, dice Ponton.