Villegas sobre discurso de golpe de Estado: ¿Cómo justifican la existencia del servidor oculto?





26/11/2020 - 13:25:31

Los Tiempos.- El ingeniero informático, Edgar Villegas, señaló hoy que el 20 de octubre de 2019 hubo un “monumental” fraude electoral que fue confirmado y demostrado mediante una auditoría vinculante realizada por expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA). “A los que dicen que no hubo fraude y que ‘fue golpe de Estado’, ¿leyeron las 100 páginas del contundente informe de la OEA? (donde menciona al fraude como "acciones DOLOSAS que manipularon el resultado de la elección"). Sabemos la respuesta, para variar sólo repiten sin fundamentos lo que dicen sus jefazos”, escribió en su cuenta oficial de Facebook. En las últimas semanas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) incrementó su discurso que apunta a que en Bolivia no hubo un fraude electoral sino un golpe de Estado. En esa línea, Evo Morales pidió “un acto de justicia” para los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que son procesados por el caso fraude electoral. “Solo por mencionar UN punto de cientos: Si supuestamente fueron limpias las elecciones (de 2019), ¿cómo justifican la existencia del servidor oculto BO20 y la redirección del tráfico a este? No pueden justificarlo, porque no fue golpe, fue fraude” (sic), complementó Villegas.