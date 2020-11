Defensora: Las FFAA no pueden escudarse en orden superior para evadir responsabilidad





26/11/2020 - 16:19:17

La Paz, (ABI).- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó este jueves que las Fuerzas Armadas (FFAA) no pueden evadir su responsabilidad en la vulneración de derechos constitucionales cometidos en 2019 al poner como excusa que acataron una orden superior. "El artículo 110 de la Constitución Política del Estado establece que las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas, que esta vulneración hace responsables a sus autores intelectuales y materiales, que los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa que lo hayan cometido por orden superior", dijo Cruz. La Defensora cuestionó las declaraciones del Alto Mando Militar que justificó las operaciones de noviembre del año pasado en las masacres de Sacaba y Senkata en cumplimiento de las órdenes para el resguardo y protección del bien común enmarcado en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, respondiendo a las determinaciones del anterior gobierno. Cruz remarcó que es indudable que las intervenciones desarrolladas por las FFAA y la Policía Boliviana no fueron desarrolladas en el marco de los principios sobre el uso de la fuerza, al no haber sido éstas necesarias, proporcionales y en el marco del respeto a la humanidad de las personas que fueron asesinadas. Durante casi un año, las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público y la Policía Nacional respecto a los hechos en los que 37 personas fallecieron, en la mayoría de los casos, fue incipiente, más aún en el caso de las masacres de Senkata y Sacaba, que actualmente recién merecen la realización de algunas actuaciones, mientras las víctimas siguen en busca de justicia y verdad.