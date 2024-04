Invertirá $us 16 millones: Mi Teleférico mejorará sus 10 líneas y la ruta Morada llegará hasta el aeropuerto





01/04/2024 - 15:16:17

La empresa estatal de transporte por cable Mi Teleférico mejorará sus 10 líneas con $us 16 millones de un crédito externo de $us 62 millones y planea extender la ruta Morada desde la estación 6 de Marzo hasta el Aeropuerto Internacional de El Alto. “Con más o menos 16 millones de dólares de este crédito (de $us 62 millones) vamos a mejorar todas las 10 líneas que tenemos hoy operativas”, informó el gerente de la empresa pública, Alejando Gonzáles, en contacto con RTP. Explicó que la mejora de las líneas de Mi Teleférico consistirá en la instalación de paneles solares en las 36 estaciones ubicadas en las ciudades de La Paz y El Alto, además de salas de lactancia para madres. “Vamos a mejorar, vamos a seguir avanzando en un proyecto que tenemos como Teleférico, que es unir la estación 6 de Marzo, la línea Morada, con el Aeropuerto (Internacional de El Alto)”, adelantó. Este mes, la empresa Mi Teleférico cumple 10 años de vida y prepara importantes anuncios. En diciembre de 2023, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto del programa de “Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $us 62 millones. A la fecha, este proyecto se encuentra pendiente de tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional e implica también la ampliación de la línea Café hasta la zona de Pampahasi. La línea Café tiene 0,7 kilómetros (Km) de longitud, pero su ampliación será de 1,2 km, por lo que se extenderá en casi 2 km y beneficiará a 135.000 vecinos, no sólo de Pampahasi, sino también de Villa Copacabana, Villa San Antonio, Kupini y San Isidro. Esta línea comenzó sus operaciones el 2018 y es la red de trasporte por cable más corta, debido a que tiene solo dos estaciones: una cerca del monumento a Germán Busch, en la zona de Miraflores, y la otra en Villa San Antonio Bajo.