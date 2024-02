BCB desmiente a calificadora sobre uso de reservas como garantía, las reservas de oro llegan a 23,51 toneladas





09/02/2024 - 07:34:36

El Banco Central de Bolivia (BCB) negó que haya utilizado parte del oro de las Reservas Internacionales como garantía, tal como lo sostiene la calificadora Fitch Ratings, y aseguró que al 31 de diciembre las reservas en oro llegan a 23,51 toneladas, por encima del límite fijado en normas. “Dichas aseveraciones (de uso de parte de las reservas como garantía) son falsas y carentes de argumentos técnicos, siendo que el BCB no efectuó ninguna operación financiera utilizando reservas en oro como garantía”, afirmó el ente emisor ante versiones de analistas y medios de comunicación. De acuerdo con el comunicado, el BCB reveló que oportunamente informó a la calificadora que la operación que observa fue efectuada, en el marco de la normativa vigente, con títulos negociables internacionales de propiedad del ente emisor. El BCB lamentó que la calificadora haya emitido un informe en base a “presunciones” sobre el uso del oro como colateral. También aclaró en que Bolivia, al 31 de diciembre de 2023, contaba con 23,51 toneladas de reservas en oro, superando el límite establecido en el artículo 9, parágrafo II, de la Ley 1503 de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. El artículo 15, inciso a), de la Ley 1670, determina que las Reservas Internacionales están constituidas, entre otros activos, por oro físico. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, rechazó el martes la calificación de “CCC” de Fitch Ratings, porque -afirmó- no se ha dejado de pagar la deuda externa y no tomó en cuenta aspectos como el crecimiento económico y los factores para la baja liquidez.