Senador Loza: Ministerios de Justicia, Obras Públicas y Gobierno... por ahí debió haber empezado el cambio





02/06/2023 - 17:22:09

El Deber.- La reciente decisión del presidente Luis Arce Catacora de cambiar a los ministros de Salud y de Minería generó diversas reacciones y opiniones encontradas en la política boliviana. Mientras algunos consideran que estos cambios son meramente distractivos, otros destacan la presión ejercida sobre el Gobierno. El senador del ala ‘evista’ del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, expresó su opinión sobre la medida adoptada por el Gobierno. En conversación con los medios paceños, Loza aseveró que estos cambios ministeriales son solo un "acto distractivo" y señaló la existencia de otros ministerios cuestionados, como el de Justicia y Obras Públicas, así como la presencia de problemas como el narcotráfico y la corrupción en el país. “Saludo y respeto la decisión que toma nuestro Gobierno con relación de cambiar o no sus ministros, pero considero que esto es algo distractivo. Hay todavía ministerios que son muy cuestionados, como el Ministerio de Justicia, Obras Públicas y Gobierno, por ahí debió haber empezado cualquier cambio", señaló Loza. Por otro lado, desde Comunidad Ciudadana (CC), el diputado José Manuel Ormachea interpretó la salida de Jeyson Auza del Ministerio de Salud como una respuesta a la presión ejercida por la oposición. Ormachea recordó que recientemente lograron mayoría de votos parlamentarios para censurar a Auza; sin embargo, el proceso terminó en escándalo debido a los reclamos sobre la falta de reconocimiento de los dos tercios necesarios para destituir a la autoridad. “Hace unas semanas, en la Asamblea logramos censurar al Ministro de Salud Jeyson Auza por dos tercios de los votos de los parlamentarios. Al final Arce no pudo contra la presión y tuvo que sacarlo. Lo logramos y me alegra”, tuiteó Ormachea. La mañana de este viernes, 2 de junio, el presidente Luis Arce tomó por sorpresa a los bolivianos al realizar estos cambios en su gabinete. Marcelino Quispe López asumió la cartera de Minería y Metalurgia, habiendo ejercido anteriormente la presidencia de la Corporación Minera de Bolivia. Asimismo, María Renée Castro Cusicanqui juramentó como ministra de Salud, habiendo ocupado el cargo de viceministra desde el inicio del mandato de Arce. De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, estos cambios en el gabinete de Arce son solo el comienzo. Afirmó que la renovación no se limitará solo a los ministros, sino que también abarcará viceministros, directores y gerentes de empresas públicas. "El pedido continúa, va a haber más cambios de ministros. Eso es lo que han pedido las bases", afirmó el sindicalista.