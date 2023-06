Fiscalía no encuentra a la testigo clave del caso coimas del exministro Santos y pide declararla rebelde





01/06/2023 - 12:33:41

Erbol.- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este martes que la testigo clave en el caso de coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no ha sido encontrada para convocarla a declarar, por lo cual se ha procedido con su imputación, pero además se procederá su declaratoria en rebeldía. La testigo reveló públicamente que había gestionado el pago de millonarios sobornos, por la adjudicación de obras, y entregó el dinero Juan Santos Cruz, que era Ministro de Medio Ambiente y ahora se encuentra detenido por este caso. La excolaboradora de Santos Cruz ya prestó su declaración como testigo y aún debía comparecer como sindicada, pero no fue habida. “El Ministerio Público la ha buscado, ha generado una investigación y al no estar presente, se la ha imputado y, por ende, se está solicitando que se declare rebelde hasta que ella pueda venir y prestar la declaración”, dijo el fiscal Alave. El fiscal señaló que la testigo estaría en Bolivia y se tomó los recaudos necesarios para evitar que pueda salir del país. Le ofreció las garantías suficientes para que se presente ante el Ministerio Público y testificar todos los detalles que conoce sobre este caso. Indicó que puede declarar en cualquier lugar del país, “pero lo importante es que declare”.