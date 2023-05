Dorgathen aclara que denuncia de supuesta deuda de YPFB de $us 800 millones es falsa





29/05/2023 - 18:47:00

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, aclaró que es falsa la denuncia de una supuesta deuda de $us 800 millones por parte de la estatal petrolera con una empresa importadora de diésel. “Este dato de la deuda de 800 millones de dólares es falsa y no debemos ese monto a una empresa, el pospago siempre nos hace tener una deuda flotante con las importadoras porque pagamos a 60 y 90 días, pero en ningún momento llegamos a deber a una empresa 800 millones de dólares, ni aunque hiciéramos un pospago de 120 o 150 llegaríamos a una deuda como esa, es un dato falso que quiere manipular la información para tratar de calzar otros datos falsos que realizaron”, dijo el ejecutivo de YPFB, citado en un reporte institucional. Además, propuso que el dato sea corroborado con las empresas importadoras para buscar la contraparte a denuncias falsas y aclaro que, además de las incongruencias de las denuncias respecto a las cifras, no es él el que define cuánto combustible se importa. “Yo no decido cuánto combustible ingresa al país, eso lo hace el Comité de Producción y Demanda (Prode) compuesto por YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y la ANH, que indica cuánto combustible se va a importar y refinar (…). YPFB incluso importó menos cantidades de lo que el Prode le dijo que importe, solo como un dato”, explicó. El gobierno del presidente Luis Arce, a través de la estatal petrolera, garantiza el abastecimiento de combustibles y subvenciona el precio con el objetivo de mantener estable la economía del país. YPFB además trabaja en reducir la subvención a las importaciones de carburantes con una serie de acciones como los biocombustibles y el plan de exploración para una mayor producción de líquidos y gas.