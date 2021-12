Baja definitiva y sin derecho a reincorporación a jefe policial por instigar un motín en 2019





29/12/2021 - 03:53:00

ABI.- El Tribunal Disciplinario de la Policía, en Cochabamba, resolvió dar de baja definitiva sin derecho a reincorporación al mayor Daniel Gualberto Capriles Sánchez, por instigar el motín de 2019, en coordinación con el grupo paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), informó el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori Yana. La autoridad, en la cuenta de Facebook de ese Viceministerio, informó de la “Resolución Sancionatoria Nº 159, de retiro o baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación, en contra del My. Daniel Gualberto Capriles Sánchez, por la transgresión del artículo 14. (Faltas graves con baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación), Numeral 3. (Incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial), Numeral 10 (instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como acto de protesta o medidas de presión), de la Ley 101 del régimen Disciplinario de la Policía Boliviana”. Según la determinación, durante el motín policial de 2019, se evidenció que “uno de los líderes y quien actuó con la ‘Resistencia Juvenil Cochala’ en el motín Policial fue el My. Daniel Gualberto Capriles Sánchez, identificado plenamente mediante imágenes audiovisuales captadas por los diversos medios de comunicación y redes sociales”. Durante las investigaciones se evidenció que Capriles Sánchez, “estuvo estrechamente vinculado con el sr. Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala, grupo de personas que atentaron contra sociedad, es más, el citado oficial se encontraba vistiendo uniforme policial en fecha 08 de noviembre de 2019, lo cual fue de conocimiento público a través de diferentes medios de prensa escritos y audiovisuales, usó el uniforme de forma completamente equivocada para cometer arbitrariedades fuera de su competencia como servidor público policial deshonrando la institución, así como el uniforme policial”, indica el informe policial citado por el Viceministro. Con esa actitud, añade el reporte, el uniformado “transgredió lo establecido en el art. 251 de la Constitución Política del Estado y art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (hoy boliviana), la policía boliviana, mandato que tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Lamentablemente se encontraba el citado oficial de policía en compañía de otros servidores públicos policiales, que protagonizaban un motín policial, dejando de lado la función y misión como policía boliviana (sic)”. El Viceministro aclaró que presentó la denuncia en el marco de lo establecido en el párrafo I del Artículo 65 de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y el artículo 17 de la Ley No. 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.