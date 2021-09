Diputado de CC exige al ministro de Gobierno que explique uso de un video pasado en un informe





10/09/2021 - 21:28:53

Los Tiempos.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, exigió al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que explique el uso de "información audiovisual falsa" en la audiencia de petición de informe oral que brindó en una comisión en la Cámara de Diputados, sobre las circunstancias en las murió el cabo Miguel Ángel Quispe en la zona de los Yungas. "Denunciamos que el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, ha usado información audiovisual falsa en el informe oral que le solicitamos referente al deceso del cabo Miguel Ángel Quispe Nina en la zona de los Yungas, exigimos una explicación pública, la ciudadanía no merece más mentiras, señor ministro usted tiene la palabra", manifestó el legislador peticionario del informe. El ministro Del Castillo, en su informe en la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, presentó un video con imágenes que corresponden a un hecho sucedido el 2020 en los Yungas, como si fueran del mes de julio de este año cuando murió el policía Miguel Ángel Quispe, aseguró el periodista de esa zona, Galo Hubner. Este pasado 7 de septiembre, el ministro de Gobierno asistió a una petición de informe que solicitó el diputado Urquidi de Comunidad Ciudadana sobre las circunstancias en las que murió el cabo Quispe en la zona de los Yungas, en medio de un conflicto entre dos bandos de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). El periodista Galo Hubner de radio FMBolivia de la zona de los Yungas dijo que "no hay donde perderse", de esa manera aseguró que las imágenes que mostró el ministro Del Castillo no corresponden a los hechos sucedidos en julio de 2021. "Son imágenes ocurridas a finales del mes de agosto de 2020, cuando hubo un conflicto cocalero en el sector, pero no corresponde a los hechos supuestamente al 3 de julio que dice el ministro, donde murió un policía", sostuvo Hubner en radio Compañera.