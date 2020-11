Biden aventaja a Trump en varios estados clave





06/11/2020 - 08:34:49

VOA.- El candidato demócrata Joe Biden se ha acercado a una victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras que los recuentos de votos actualizados erosionan las ventajas del presidente Donald Trump en Georgia y Pensilvania. Biden actualmente lidera en el voto popular y en el recuento del Colegio Electoral, 253-214, con una mayoría de 270 necesaria para ganar la presidencia por un período de cuatro años. El recuento de votos aún está en curso en cuatro estados que decidirán las elecciones: Arizona y Nevada, donde Biden está por delante; Pensilvania, donde la ventaja inicial de Trump ha disminuido, hasta la madrugada del viernes, a 18.000 votos, y Georgia, donde Biden se ha adelantado por 917 votos. En el sistema del Colegio Electoral de EE.UU., el ganador del voto popular en cada estado, con dos excepciones, Maine y Nebraska, recibe todos los votos electorales de ese estado, que se asignan sobre la base de la población. Mientras tanto, Trump, sin pruebas, acusó el jueves a los demócratas de diseñar fraudes masivos e irregularidades para evitar que ganara la reelección como presidente. "Este es un caso en el que están tratando de robar una elección, están tratando de manipular una elección y no podemos permitir que eso suceda", dijo Trump durante una conferencia de prensa. En contraste, Biden más temprano en el día instó a tener paciencia mientras los estados tabulan el número récord de votos, más de 150 millones, emitidos en las elecciones de este año. “Cada boleta debe contarse. Y eso es lo que vamos a ver pasar ahora. Y así debería ser. La democracia a veces es complicada ”, dijo Biden durante una sesión informativa.

Continúa el conteo de votos Si Biden mantiene su liderazgo electoral en Arizona, con sus 11 electores, y Nevada con seis, alcanzará la mayoría de 270 en el Colegio Electoral y se convertirá en el presidente número 46 del país en su toma de posesión en enero, sin importar el resultado en Georgia y Pensilvania. Trump debe mantener todos los estados en los que ha estado liderando y elegir Nevada o Arizona, en cada uno de los cuales Biden lidera actualmente. En Pensilvania y Georgia, la ventaja de Trump se redujo a medida que continuaba el recuento de votos. La secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, dijo el jueves que los votos restantes que se cuentan son casi en su totalidad boletas por correo. Hasta ahora, esos han favorecido significativamente a Biden. La campaña de Biden había instado a los partidarios a votar por correo para mantenerse a salvo durante la pandemia de coronavirus, mientras que Trump, sin pruebas, ha denunciado la votación por correo como fraudulenta y una estafa. Trump citó el número desproporcionado de votos tardíos obtenidos por Biden como una posible interferencia en el voto de lo que llamó el aparato electoral corrupto de los estados con gobernadores demócratas. "De hecho, estábamos ganando mucho en todos los lugares clave, y luego nuestros números comenzaron a reducirse milagrosamente en secreto", dijo Trump el jueves. En Pensilvania están en juego 20 votos electorales. Trump tiene posiciones más cómodas en otros dos estados en los que aún no han sido declarado un ganador: Alaska y Carolina del Norte. A principios del viernes, Biden lideraba por alrededor de 11,500 votos en Nevada, que tiene seis electores, y por alrededor de 47,000 en Arizona, que tiene 11 electores. Aún quedan por contar muchos más votos en ambos estados. Biden lidera el voto popular nacional de 73,5 millones a 69,5 millones, pero es el Colegio Electoral el que determinará al ganador después de una campaña polémica que duró meses. En Twitter, Trump ha exigido que se detenga el conteo de votos y están en curso demandas por supuestas irregularidades, como que los funcionarios estatales impidieron que su campaña observara el recuento de votos y calificó la votación por correo como un "sistema corrupto" que carece de "medidas de verificación". Incluso ha dicho que espera que el litigio electoral impugnado termine en la Corte Suprema. El recuento de votos en EE. UU. se ha visto frenado por la gran cantidad de boletas por correo, aproximadamente dos tercios de los más de 101 millones de boletas emitidas antes del día oficial de elecciones del martes, y que están demorando más en contarse. Muchas personas que votaron por correo dijeron que querían evitar largas filas en los colegios electorales el martes y encontrarse cara a cara con otras personas en medio de la pandemia de coronavirus descontrolada en el país. La campaña de Biden instó a votar por correo, y el resultado es que su recuento de votos ha aumentado en numerosos estados a medida que se cuentan esas boletas. Trump instó principalmente a los republicanos a votar en persona el día de las elecciones, alegando sin evidencia que la votación por correo conduciría a una elección amañada en su contra. En general, esas papeletas se contaron antes. Los abogados de Trump también pidieron un recuento en el estado de Wisconsin, en el medio oeste de Estados Unidos, donde Biden fue proyectado como el ganador de los 10 votos electorales del estado el miércoles. Trump reclamó la victoria en las primeras horas del miércoles, pero Biden no llegó a decir que ganó. "No estoy aquí para declarar que hemos ganado", dijo Biden el miércoles. "Pero estoy aquí para informar que cuando termine el conteo, creemos que seremos los ganadores".