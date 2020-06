Cochabamba: Tres empresas buscan manejar la basura en predio distinto a K’ara K’ara por Bs 21 millones





24/06/2020 - 09:13:19

Los Tiempos.- Tres de las 16 empresas que fueron invitadas por la Alcaldía de Cochabamba para el tratamiento de los residuos sólidos en Cochabamba presentaron ayer su propuesta para adjudicarse el contrato por Bs 21 millones por los siguientes seis meses de 2020 como parte de una concesión por 20 años. Sin embargo, la cifra del contrato puede variar de acuerdo al precio por tonelada de basura que se vaya a fijar en el contrato que está previsto que se firme hasta el 3 de julio, según se explicó ayer a las empresas durante la apertura de sobres en la Dirección de Contrataciones. Las empresas que mostraron su intención de trabajar con los residuos son: Sustentare Saneamiento, una firma brasilera con 60 años de experiencia, según explicó uno de los representantes, Carlos Romero. Las otras compañías que participaron en la apertura de sobres son la Empresa de Tratamientos Especializados de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales S.A. (Tersa), que realiza el manejo del botadero de Alpacoma en La Paz y que en 2019 colapsó. Y, Trimex Bolivia, que en 2018 ofreció instalar plantas en Quillacollo y Punata por $us 35 millones, pero que en esta ocasión no presentó boleta de garantía, por lo cual puede ser descalificada del proceso. El director municipal de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, señaló que la comisión calificadora tiene cinco días para verificar que las empresas invitadas hayan cumplido con todos los requisitos enmarcados en las “especificaciones técnicas y condiciones generales” de este proceso. Además, que tengan la disponibilidad de contar con un terreno propio alternativo a K’ara K’ara para emplazar al nuevo relleno sanitario enmarcado dentro de la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos. Leyes Al respecto, el alcalde José María Leyes señaló que se lanzó una contratación conforme a un reglamento establecido en la anterior gestión municipal (Ley 497/2014, Ley de Gestión Integral del Servicio de Aseo Urbano, Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos), y que será el Concejo Municipal quien aprobará el contrato cuando se cumpla con todo el procedimiento. El Alcalde evitó dar detalles de esta contratación y recomendó al medio informarse mejor de los datos. Por otro lado, el Concejo señaló el lunes que recibió una denuncia de presuntas irregularidades por este tema, por lo cual solicitó informes, declaró el concejal Edwin Jiménez. Uno de las observaciones es que la empresa Colina aún tiene cuatro años de contrato para realizar la disposición final de residuos y cierre técnico en K’ara K’ara. De 2014 a 2024. También se observa la modalidad de invitación directa y no licitación. También que la gestión que está por culminar busque cerrar un contrato por 20 años teniendo apenas 10 días para evaluar las propuestas. Antecedentes Hasta 2014, la Alcaldía pagaba 7,7 millones de bolivianos a la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) por la disposición final. A partir de 2015, Bs 26 millones a la empresa Colina SRL, contratada por excepción -sin licitación- en agosto de 2014. La Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental (Colina), representada por Jaime Chávez Solano, fue contratada en la gestión de Edwin Castellanos para el “servicio de tratamiento, disposición final de residuos sólidos, cierre técnico y mantenimiento del relleno sanitario de K’ara K’ara”, en la ciudad. Luego, amplió su contrato en la gestión de José María Leyes.