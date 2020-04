Ministro Zamora sugiere analizar medidas para amortiguar impacto de la caída del precio del petróleo







21/04/2020

La Paz, (ABI).- El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora propuso el martes ir analizando la amortiguación del impacto de la caída del precio del petróleo y diseñar alternativas como el inicio de la transformación del gas.



La autoridad pidió prudencia y cautela ante la caída internacional del precio del petróleo y los efectos que podría generar a la economía mundial. Dijo que se debe esperar las modificaciones que se registren en los siguientes días y semanas para empezar a hacer los cálculos.



En caso de mantenerse ese panorama, los precios del gas podrían sufrir una caída desde julio aproximadamente y podría afectar la economía nacional. Por eso se deben ir analizando alternativas para administrar esta situación, manifestó la autoridad.



"En este momento no podemos ser tan drásticos de hablar de números fijos, si podemos tener una reducción de ingresos, con seguridad que podemos tenerla, pero que puede ser amortiguada (...) Si por un lado nosotros podemos perder recursos por la venta del gas, por la caída de los precios principalmente del gas, podemos recuperar esto en lo que es la importación de líquidos", refirió la autoridad en entrevista con radio Panamericana.



Dijo que como país importamos más del 50% de gasolina y diésel, esos precios también cayeron y ahí tendríamos una amortiguación dentro de la economía. "Perdemos plata en el gas, pero ganamos plata en la importación de gasolina y diésel", remarcó.



Mencionó que se deben adoptar medidas ágiles y creativas, en caso de que el gas como materia prima empiece a complicarse, alternativas como la transformación del gas o apoyar la generación de energía.



"¿Qué deberíamos hacer? Poner en actividad la planta de amoniaco y urea. Si el gas está demasiado barato, la urea por lo menos va a estabilizar el precio en los mercados internacionales, entonces habría que producir mayor cantidad de urea que podría ser una alternativa que con cierto volumen de gas nos permita mejorar precios", refirió.



La autoridad señaló que esta caída de precios es una muestra de la crisis mundial generada por el coronavirus COVID-19 y debe asumirse como una oportunidad de trabajar en nuevas alternativas, por ejemplo, podría conformarse sociedades de inversión con empresas de otros países para establecer una industria grande de la urea, donde las utilidades vayan tanto a la entidad como a YPFB.



"A partir de ahora pensar en los próximos cinco años para que el gas de los bolivianos no solo sea una materia prima de oportunidad, sino más bien sea una materia prima de transformación y de sociedades que le permitan al Estado boliviano un excedente de utilidades que mejoren los ingresos para el Tesoro General de la Nación", remarcó.



Dijo que también se está viendo la posibilidad de ofertar a ENDE los volúmenes adicionales de gas, "podríamos pensar en que podemos habilitar algunas unidades térmicas para la generación de energía".



El ministro Zamora refirió que el tema de la caída del precio del petróleo no es para alarmarse, pero si para preocuparse en trabajar en tares concretas para amortiguar el impacto y diseñar nuevas alternativas para garantizar que la economía de los bolivianos esté sólida.