Diputado advierte que una acción popular amenaza la preselección judicial







26/04/2024 - 07:10:57



Una acción popular presentada en Pando en contra de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 amenaza con paralizar de “forma definitiva” el proceso de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, alertó el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Juan José Jauregui.

El contenido de la acción popular es muy diferente a los más de seis amparos presentados por candidatos inhabilitados.

“Es un poco más complejo porque no se está hablando de un tema particular con relación a una o un postulante, se está alegando que los criterios de igualdad que contendría la Ley 1549 no se estuviese cumpliendo”, explicó.

En el recurso se denuncia la vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y en especial a las candidatas de Pando, en el proceso de preselección establecido por la Ley 1549.

“Esa acción popular sí es para preocuparnos. En realidad, la determinación de esa acción popular podría determinar la continuidad o la paralización definitiva del proceso”, advirtió.

Fue presentada a mediados de abril en Cobija por Yeny Dury Bautista. Luego de admitir la solicitud, el 18 de abril, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia dispuso como medida cautelar la “paralización del cronograma” de preselección hasta que se resuelva la acción con la finalidad de que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani, compartió la preocupación de su colega Jauregui.

“Si esto se concede, lamentablemente, puede fracasar y puede caer la convocatoria, y eso sería realmente preocupante”, expresó.

En medio de este escenario, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, el senador Miguel Rejas, informó que los vocales de Sala Constitucional Primera de La Paz concedieron la tutela a cuatro postulantes que fueron inhabilitados en la preselección de candidatos para la elección judicial, por lo que ahora tendrán que revisar nuevamente la documentación.

Asimismo, anunció que este viernes estará en Santa Cruz, con el fin de presentarse a la audiencia del amparo constitucional que fue presentado por la abogada Margarita Medrano, y que fue suspendida el lunes.

El amparo de Medrano paralizó el proceso de preselección desde la anterior semana.