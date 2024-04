El comentario de Piqué sobre Bolivia que incomodó a María Becerra: Por algo Shakira le dijo que ejercite el cerebro





25/04/2024 - 20:34:52

Infobae.- Gerard Piqué volvió a estar en el centro de la escena por un comentario que incomodó a la cantante y compositora argentina, María Becerra. El ex futbolista contó con la visita de la artista al programa de Twitch de la Kings League en España y una frase fuera de lugar provocó fuertes reacciones en su contra, en especial en las redes sociales. Mientras María Becerra comunicaba las fechas de sus próximos shows internacionales y anunciaba que visitaría Bolivia, donde brindará dos show, Gerard Piqué la interrumpió: “Joder... quién va a Bolivia. Jodido”. La joven de 24 años se sorprendió y si bien lanzó una tímida sonrisa, pareció incomodarla la situación. “Esperá, estoy contando. Lo está viendo gente de todos lados”, expresó Becerra, mientras que lejos de disculparse, Piqué agregó: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid... Pero, Bolivia, ¡joder!”. María volvió a tomar la palabra y en parte reprochó la actitud del ex defensor, aunque en tono bromista dijo: “La cagaste. La verdad yo estaba tirando mi fecha tranquila”. Esta situación no pasó desapercibida, en especial en las redes sociales donde cuestionaron duramente la actitud de Gerard Piqué. “Por algo Shakira le dijo que que ejercite el cerebro, es un idiota y los otros que están con él lo mismo, grupito de xenofóbicos”, fue uno de los comentarios que aparecieron. “Porque te metes con mi amado país poco hombre mal padre infiel. Limpia tu cochina boca antes de hablar de mi hermosa Bolivia futbolista fracasado”, agregó un usuario. “Piqué es una persona horrible, verdaderamente despreciable”, se sumó otro de los tantos comentarios. La mayoría fue con este tono y también estuvieron quienes recordaron que el ex jugador del Barcelona, ya había tenido frases con tintes racistas, incluso para con su ex esposa, la cantante colombiana Shakira. Fue en diálogo con el periodista Gerard Romero, en abril de 2023 cuando expresó: “Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡Miles!”. En ese entonces, Shakira le respondió por X (antes Twitter). “Orgullosa de ser Latinoamericana”, junto a las banderas de todos los países de la región. Más tarde, en una reunión plena con los otros presidentes que integran la Kings League, Ibai Llanos también lo cuestionó y lo acusó de haber sido un maleducado y desagradable. “En Bolivia te han funado. Te lo mereces”, fue el comentario que recibió Piqué en su streaming. A lo que en tono soberbio, Piqué contestó: “Sinceramente, no sabés lo que me la pela. Es otro nivel”. El nivel de tensión en el ambiente se elevó cuando Ibai volvió a cruzarlo: “Que te la pele no te exime de que has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso”.

El cruce entre Piqué e Ibai Llanos por la desubicada frase de Piqué a María Becerra Lejos de retractarse, Gerard dio una explicación un tanto ambigua. “Sabía que ella tenía una gira por España y pensaba que iba a decir sobre los conciertos en Santander, Madrid y dijo: ‘Bolivia’ y yo dije ‘¡joder Bolivia!’. Y después le dijeron que tenía una gira en España, que podía anunciar”. En ese momento, se dio un tenso ida y vuelta donde el youtuber le pidió que enviara un mensaje a los bolivianos, ya que allí también se ve mucho la Kings League. “Suerte Bolivia”, ironizó el ex jugador, un tanto ofuscado por la situación. “A mí me la pela quedar bien. A nadie de Bolivia le falté el respeto y”, agregó. Lejos de querer poner fin a la discusión, Ibai Llanos espetó: “Hay una cosa que está por encima de quedar bien, que es el respeto y la educación”.