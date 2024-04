Su hija oía monstruos, demolió la pared del dormitorio y quedó impactada al descubrir lo que había





29/04/2024 - 19:45:51

Una familia se volvió viral en las redes sociales después de que la hija pequeña afirmara escuchar “monstruos” detrás de una pared en su antigua granja de más de 100 años. La madre, identificada como Ashley Massis Class en TikTok, compartió la inquietante experiencia en un breve vídeo que capturó la atención de millones de personas. A menudo las familias con niños pequeños relatan ciertas experiencias inexplicables protagonizadas por los menores. La gran mayoría de las personas creen en el mito de que los niños tienen una mayor sensibilidad ante estos hechos paranormales. Este es el caso de Ashley, una joven que subió un video a la red social contando que su hija escuchaba ruidos en el interior de una pared. En el video, que consiguió más de 8,9 millones de visualizaciones en tan solo dos días, se muestra una imagen térmica del dormitorio de su hijo con el texto: “Cuando tu hija ha estado escuchando ‘monstruos’ en las paredes”. La madre confesó que inicialmente temió lo peor, pensando en la posibilidad de un cuerpo oculto detrás de la pared, dada su afición por escuchar crímenes reales. “Escucho demasiados crímenes reales como para no pensar que había un cuerpo”, explicó la usuaria de TikTok @ClassAshley. El aparato que detecta “fantasma” aseguraba que dentro de la pared había algo por descubrir. De esta manera, decidieron romper la pared del dormitorio para aclarar las dudas. Sin embargo, la explicación resultó ser mucho más inocente y sorprendente: tras retirar un trozo de la pared, se descubrió que el ruido era causado por la presencia de unas 50.000 abejas. El vídeo muestra a los insectos zumbando por la habitación, revelando una explicación completamente diferente a lo que la familia había temido. “De qué están hechas las pesadillas... Toda la situación me atormenta”, confesó la madre al final del video, destacando el desconcierto que les causó el inesperado descubrimiento. La experiencia, que inicialmente parecía sacada de una historia de terror, terminó siendo un encuentro inusual. “Sinceramente, prefiero tener monstruos en la pared que tener 50.000 abejas”, comentó una internauta. “Pensé que era como un hombre viviendo en tu pared. Así que me alivia que sean abejas”, indicó una seguidora.