Examen del IDIF confirma deceso de Montenegro por un infarto





26/04/2024 - 19:01:25

El examen de toxicología forense practicado al exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro dio negativo a sustancias tóxicas, por lo que se confirmó que su muerte no fue provocada y se debió a un infarto agudo, informó el director el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Luis Fernando Alcocer. Durante la autopsia no se evidenció ningún tipo de lesiones; sin embargo, al examen interno se observó que el corazón presentaba una cardiomegalia evidente y miocardiopatía hipertrófica ventricular izquierda, es decir, el corazón de Montenegro presentaba un crecimiento evidente, denotando que pudo haber presentado problemas de infarto anteriores, explicó. La autopsia estableció que la causa de muerte fue un shock cardiogénico, lesión isquémica miocárdica e infarto agudo de miocardio. La muerte no fue provocada, aseguró Alcocer. “Vemos que la muerte de una porción del musculo cardiaco produce alteración gravísima en la función del corazón, comprometiendo la función del mismo. Se descarta el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias controladas u otras drogas de abuso”, explicó al dar a conocer los resultados del examen toxicológico practicado al cuerpo de la exautoridad. El 24 de abril se conoció de la muerte del exgerente de YLB, quien estaba en la lista de 12 exautoridades acusadas de irregularidades en la construcción de la planta industrial de carbonato de litio.