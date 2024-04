La madre de Elon Musk es una top model a los 76 años





24/04/2024 - 15:47:00

Infobae.- “Es mi única heroína”. Así definió Elon Musk a su madre, Maye. Lo cierto es que podría ser la heroína de cualquier mujer que rompe con las reglas y las hace propias porque su brillo es plenamente personal. Maye es un símbolo de tenacidad y superación para Elon, tras una vida marcada por desafíos personales y éxitos profesionales. Pero en ella hay algo más que provoca las miradas y que genera que distintas marcas la hagan su musa. Para Dior, Maye se ha convertido en un símbolo, es por eso que decidió nombrarla como embajadora de Dior Beauty. Su presencia siempre llamó la atención, destilando glamour, empoderamiento y superación. A ella nada la detiene, como a su hijo Elon. Ni las canas, ni la edad, ni los comentarios son una barrera para ella. Ahora, a los 76 años, la madre del CEO de Tesla y creador de SpaceX, es una de las mujeres más queridas por las grandes marcas y renueva todos los días su estatus como referente en el mundo de la moda.

Maye también es una de las modelos mejor cotizadas del planeta y se consolidó como una figura destacada en la “Semana de la Moda” de Berlín, en la de Nueva York y en la Milán. Ya sea ocupando un lugar privilegiado en la primera fila, viendo las últimas tendencias, o desfilando en las pasarelas luciendo vestidos de los grandes diseñadores, esta mujer no para de concentrar todas las miradas. Pero, ¿qué tiene para encandilar? Un ejemplo de superación Maye Musk es un ejemplo de superación, ya que su camino no fue sencillo. Nacida en Canadá y criada en Sudáfrica, comenzó su carrera como modelo a los 15 años, al mismo tiempo que enfrentaba situaciones personales difíciles, incluyendo un matrimonio tumultuoso y repleto de maltratos con Errol Musk, padre de sus tres hijos. Y si hay algo que esta “heroína” le enseñó al magnate tecnológico fue la resiliencia. “La edad no me inquieta en lo más mínimo. Estoy demasiado ocupada pasándomelo en grande”, dice en su libro “Una mujer, un plan”. Se convirtió en una de las primeras modelos profesionales en el mundo de las pasarelas y a los 20 fue finalista de Miss Sudáfrica. Una característica que la caracterizó a lo largo de su carrera ―que se extiende hasta hoy, con 76 años― es que rompe estereotipos de manera constante dentro de la industria del modelaje.

Como su hijo Elon, Maye tiene esa capacidad increíble para adaptarse y prosperar contra todo pronóstico. La madre del magnate tecnológico no solo es dueña de una voluntad de hierro, sino que, ya en ese entonces, era una pionera de la aceptación y el body-positive. Antes de adoptar una dieta “flexitariana”, caracterizada por seguir un régimen vegetariano en casa y permitirse una mayor flexibilidad cuando come fuera, siempre cuidando de mantener porciones pequeñas –estrategia que le permitió perder 18 kilos, principalmente por razones de salud, ya que empezó a sufrir problemas articulares debido al sobrepeso–, había logrado destacarse como una de las pioneras en el mundo del modelaje plus-size. La destacada trayectoria de Maye Musk como modelo y empresaria demuestra su capacidad de reinventarse y abordar nuevas vías sin temor al fracaso, un rasgo que parece resonar fuertemente en su hijo. Su decisiva elección de dejar su cabello al natural y mostrar sus canas, a pesar de resultar en la pérdida inicial de contratos, refleja su resiliencia e inquebrantable espíritu emprendedor. Esta audacia no solo revirtió su destino, sino que también la posicionó como precursora de un cambio de paradigma en la moda al encarnar y promover un estilo de vida saludable y genuino, mucho antes de que el concepto de “una mujer real” se convirtiera en una tendencia crucial para el marketing contemporáneo.

Hoy, continúa su legado, sirviendo como embajadora de diversas marcas reconocidas globalmente y manteniendo su relevancia y éxito en una industria en constante evolución. La imagen de Dior La relación entre Dior y Maye Musk comenzó en 2018, cuando la madre del empresario se convirtió en la imagen de la marca francesa a los 69 años. Esta asociación marcó un hito significativo en la industria de la moda, destacando la diversidad de edades y rompiendo con los estándares tradicionales de belleza. Es que la elegancia atemporal distingue a esta mujer. La madre del dueño de la red social X utilizó prendas de la marca en varias ocasiones como imagen de Dior, como fueron eventos de moda, sesiones de fotos para campañas publicitarias y apariciones en alfombras rojas. Sin embargo, un momento destacado fue durante la Semana de la Moda de París, en 2022, cuando Maye presentó en un desfile de la marca francesa un atuendo que fusionaba la simplicidad de los colores básicos con diseños innovadores. Su elección de prendas y accesorios para la colección Primavera-Verano 2023 de Dior, ha sido ampliamente comentada por su sofisticación y elegancia, particularmente su conjunto de falda midi a cuadros y chaqueta acolchada, que decidió completar con botines negros de suela track y el bolso Lady D-Joy. Los complementos seleccionados para esa ocasión, entre los que resaltaron joyas de Dior y un collar de perlas con cinta negra, reafirmaron el merecido título de “ícono de la moda”. Maye también deslumbró en la fiesta J’adore as seen by Jean-Michel Othoniel, en septiembre de 2023. En el evento, la modelo lució un total look de Dior, lo que llamó la atención tanto de asistentes como del público general. Para esa ocasión, optó por un conjunto estampado de Dior by Maria Grazia Chiuri, combinando una falda midi con vuelo y una camisa blanca bajo una gabardina a juego, un conjunto que complementó con los salones ‘Slingback J’Adior’.

Su maquillaje, también de Dior Beauty, resaltó la prominencia de sus labios, que se complementó con el estilo que adoptó para su impresionante cabello platino, al cual dejó de aplicar colorante a los 59 años, peinándolo hacia atrás con la elegancia que la caracteriza. Su elección de vestimenta resalta la sofisticación, el buen gusto, y su capacidad para ser un emblema de estilo en cualquier edad. Este look de Dior, exhibido con confianza por Musk, no solo encarna tendencias de moda sino también una declaración de fuerza y autoaceptación, cualidades que la han posicionado como una figura inspiradora dentro y fuera de la pasarela. En junio de 2023, Elon Musk y Bernard Arnault, quienes encabezan la lista de las personas más ricas del mundo, compartieron una comida en el exclusivo hotel Cheval Blanc de París, propiedad del conglomerado de lujo LVMH. Pero el magnate tecnológico no concurrió solo, y se hizo presente junto a su madre, mientras que Arnault optó por asistir con dos de sus hijos, Antoine y Alexandre.



Top model a los 76 La carrera de modelo de Maye daría un vuelco a sus 65 años, cuando firmó contrato con la agencia IMG Models. A los dos años fue convocada por un diseñador para que desfilara en su evento durante la Semana de la Moda de Nueva York y no dudó. “Caminé junto con otras modelos, todas más jóvenes. El público enloqueció. Y yo estaba como, ‘Wow, esto sí que es tener audiencia’”, supo describir ese momento épico en su carrera Maye Musk. Desde entonces, la madre de Elon no rechazó ningún desfile. En 2022, volvió a romper los límites y se convirtió en la modelo de mayor edad en ser la figura central de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated Swimsuit. La revista sostuvo que la madre del magnate tecnológico representa la noción de que la edad no es una barrera para alcanzar tus aspiraciones. “La inclusión de mujeres mayores, quienes creen que pueden llevar trajes de baño y lucir espléndidas, me llena de emoción. Esto modificará la percepción de las mujeres de edad avanzada”, comentó en ese momento la madre de Elon Musk.