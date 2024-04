El TSE analizará ampliar el plazo para que los partidos políticos renueven sus directivas





24/04/2024 - 15:17:04

Erbol.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) analizará la posibilidad de ampliar el plazo, del 5 de mayo, para que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas puedan renovar sus directivas, informó el vicepresidente del ente electoral, Francisco Vargas. “Es algo que se va a analizar por el momento no podemos decir si se va a ampliar o no se va a ampliar el plazo seguramente la sala plena en el marco de sus competencias analizará en virtud al avance que exista”, afirmó. Uno de los partidos que por el momento no cumplió con este proceso es el Movimiento Al Socialismo (MAS). Dos facciones de este partido convocaron, por separado, a sus congresos, pero fueron observados por incumplir algunos requisitos. El ala “evista” presentó un recurso extraordinario de revisión a la decisión del TSE de rechazar el acompañamiento. Vargas añadió que, de los 11 partidos políticos de alcance nacional, tres fueron amonestados por incumplir resoluciones electorales.