El TSE vuelve a observar el congreso del MAS organizado por el Pacto de Unidad arcista





29/04/2024 - 18:43:44

Erbol.- La Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE) volvió a observar la convocatoria al congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS), organizado por el Pacto de Unidad “arcista”, debido a que incumplió varios requisitos. En el documento de observaciones se hizo mención a cuatro puntos, entre ellos, que la solicitud no fue presentada por los delegados políticos del MAS ante el TSE, en este caso, Diego Jiménez Guachalla y Nelvin Siñani Condori, quienes se encuentran acreditados ante el Órgano Electoral. Posteriormente, la convocatoria al congreso, a realizarse en El Alto, no cumple con el plazo de 15 días de anticipación, para realizar la supervisión, a la realización de la elección de la nueva directiva. Un tercer elemento menciona que no se cumplieron con cinco especificaciones, como el detalle de fechas de realización del congreso, los requisitos de participación, según el Estatuto Orgánico del MAS; requisitos para la postulación de cargos a elegir, la modalidad de elección y la dirección del evento. Y finalmente, la cuarta observación señala que la convocatoria, según se detalla en el documento, no cumplió con la anticipación pública de 90 días como máximo y 60 días como mínimo. “En aplicación a los dispuesto en el parágrafo II del artículo 9 del Reglamento para la supervisión de a Organizaciones Políticas, los solicitantes deben enmendar las observaciones precedentes, en un plazo de dos días hábiles computables a partir de la notificación con la presente nota”, añade el documento. La nota de respuesta fue dirigida al secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe; el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Esteban Alavi, y la secretaria ejecutiva de las Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Guillermina Kuno.