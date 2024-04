De la Cruz pide investigar a Evo Morales por asalto en hotel Las Américas y asesinato a esposos Andrade





15/04/2024 - 13:00:33

El abogado constitucionalista y exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de La Cruz, pidió a las autoridades investigar a Evo Morales, por el “asalto” en el hotel Las Américas en 2009 y por el asesinato del teniente de Policía David Andrade y su esposa Graciela Alfaro en 2000. “El señor Evo Morales, el 2009, instruyó el asalto al hotel Las Américas, no lo dice Roberto De la Cruz, el mismo así (lo) confiesa”, aseveró el jurista y mostró el video en el que Morales en Venezuela confesó la instrucción de operativo en Santa Cruz. En el audiovisual, se puede observar y oír a Evo Morales explicando el operativo. “Ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente, al comandante de la Policía, a hacer un operativo a detener a estos mercenarios y esta madrugada me informan que ha habido una balacera, un tiroteo de media hora en el hotel de la ciudad de Santa Cruz, donde han caído tres extranjeros, dos detenidos”, dijo Morales revelando que conocía del operativo. Sin embargo, tras los pedidos de justicia por la presunta “ejecución extrajudicial” de tres ciudadanos extranjeros sindicados por terrorismo a manos de la Policía, Morales culpó al exvicepresidente Álvaro García Linera por el operativo y dijo que “él estaba ejerciendo la presidencia en ese momento”. Ante esta situación, De la Cruz calificó a Morales como un “cobarde” al señalar que, aunque no citen a declarar este no acudirá. “Al cobarde hombre de Evo Morales así lo conocemos y sigue siendo ‘kewa´ (cobarde en aymara), quien dice todavía: ‘que me citen no me voy a presentar’. Evo no solamente debe rendir cuentas a la Justicia boliviana por este caso del hotel Las Américas, sino también por el asesinato de los esposos Andrade (…). Los alteños exigimos al Ministerio Público y al actual Gobierno se reabra las investigaciones”, dijo De la Cruz. Caso Hotel Las Américas Según resumen de la ABI, el 16 de abril de 2009, agentes de élite del verde olivo se trasladaron a la capital cruceña tras recibir reportes de que cinco extranjeros portaban armas. Los efectivos de inteligencia de la Policía ingresaron al Hotel Las Américas. Según la Fiscalía, ese grupo irregular estaba encabezado por Eduardo Rózsa Flores y otros ciudadanos de nacionalidad croata y húngara. La Policía aseveró que cuando intervinieron el lugar fueron recibidos con disparos, iniciando así un tiroteo que duró casi 30 minutos. En septiembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe por el caso del asalto al hotel Las Américas y pidió al Estado boliviano investigar y procesar a los responsables por estas vulneraciones a los derechos humanos. Asesinato esposos Andrade El teniente de Policía David Andrade (26 años) y su esposa Graciela Alfaro (19 años) fueron secuestrados por cocaleros y después asesinados junto con dos sargentos en 2000, publica la ABI. Los efectivos estaban encargados de la erradicación de cultivos, lo que generó la reacción de los cocaleros. De acuerdo con las investigaciones, el teniente murió por un picotazo en la cabeza, en tanto, a su esposa le cortaron los senos y la violaron antes de quitarle la vida. Según el exasesor de Evo Morales, Filemón Escobar, el dirigente cocalero participó de la reunión que definió el asesinato de los esposos Andrade en Villa Tunari. Además, que una mujer que presuntamente fue “testigo” afirmó que Morales había “ordenado” el asesinato de la pareja, según el diario Los Tiempos, en aquella época.