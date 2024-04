Exportaciones bolivianas en enero bajaron en $us 242 millones debido a los bloqueos y bajas cotizaciones





Como efecto de los múltiples puntos de bloqueo en las carreteras del país, así como las cotizaciones más bajas de los principales productos de exportación, las exportaciones de Bolivia llegaron a $us 613 millones en enero de este año, cifra menor en $us 242 millones a la registrada en el mismo período de 2023, reveló el Instituto Nacional de Estadística (INE). En tanto, las importaciones en enero llegaron a $us 784 millones, cifra menor en $us 87 millones a la registrada en igual período de la gestión pasada. “En enero de 2024 el comportamiento del comercio exterior boliviano continuó afectado por las repercusiones del contexto internacional, como el conflicto bélico en Europa, la situación de los mercados financieros internacionales y la contracción económica mundial. A nivel nacional han influido los efectos del cambio climático, junto con los bloqueos de carreteras en las principales rutas de transporte de productos, generando un déficit de $us 171 millones”, apunta el informe Comex marzo 2023. El déficit presentado en el Saldo Comercial en enero de 2024, se explica porque el volumen de exportaciones hacia los diferentes socios comerciales se vio afectado debido a los múltiples puntos de bloqueo en las carreteras del país, así como a las cotizaciones más bajas de los principales productos de exportación a similar período. Los seguidores del expresidente Evo Morales protagonizaron, primero, una vigilia en Sucre, y luego, desde el 22 de enero, iniciaron un bloqueo de caminos que se prolongó hasta febrero en demanda de la dimisión de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), elecciones judiciales y en defensa de una nueva candidatura de Morales. El gobierno nacional informó por entonces que el impacto económico por la media de presión bordeó los $us 1.000 millones, además de un impacto en la industria cochabambina y nacional. En relación al intercambio comercial en enero 2024, según principales países, el INE informó que se presentó superávit comercial de $us 34,7 millones con Corea del Sur y con Bélgica de $us 24,4 millones por la exportación de zinc, al igual que con Emiratos Árabes Unidos, llegando a $us 24,2 millones de saldo favorable para el país por la oferta exportable de oro. En enero de 2024 las exportaciones nacionales (que no incluyen reexportaciones ni efectos personales) llegaron a $us 609.3 millones, cifra menor en $us 243,5 millones a la registrada en similar período de 2023, cuando alcanzó a $us 852,8 millones, lo que representó una disminución de 28,6%. Este comportamiento se explica por las variaciones negativas que registraron las actividades económicas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,8%; extracción de hidrocarburos 26,2% y la industria manufacturera 44,6%. En tanto que aumentaron las ventas externas de la extracción de minerales en 3,6%. Por otro lado, la exportación de energía eléctrica registró $us 0,6 millones en enero de 2024. Los productos que registraron variación negativa respecto a similar período del año anterior son las exportaciones de la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: castaña en 19,0% y bananas en 28,7%. Sin embargo, las ventas externas de cacao en grano se incrementaron en 8.429,8%, semillas y habas de soya en 287,4% y quinua en 75,2%. En el período analizado las exportaciones de productos procedentes de la Extracción de hidrocarburos muestran una reducción, que se explica por descenso de 26,3% en la venta de gas natural. Sin embargo, con la implementación del “Plan Upstream 2021 – 2024” se incrementaría la oferta exportable de este producto, apunta el INE. Por su parte, las ventas externas de productos de la extracción de minerales presentaron variaciones positivas, explicado principalmente por el mineral de plomo y el mineral de plata, y que en comparación a similar período de 2023 se incrementaron en 32,0% y 27,9% respectivamente. En enero de 2024 la actividad de la Industria manufacturera registró una disminución debido, principalmente, a la caída de las exportaciones de oro metálico en 86% en relación a enero de 2023. Contrariamente a este comportamiento, las ventas externas en el mismo período de análisis aumentaron, es el caso de la carne de la especie bovina en 62,1%, el estaño metálico en 52,1%, y los productos derivados de soya en 41,0%. Importaciones En enero del 2024 las importaciones llegaron a $us 783,6 millones, cifra menor en $us 86,6 millones a la registrada en el mismo período de 2023, cuando alcanzó a $us 870,3 millones. Este comportamiento representa una disminución de las importaciones en el período de referencia de 10,0%. Según la clasificación de Grandes Categorías Económicas, la disminución de las importaciones bolivianas en este mes obedeció principalmente a la reducción de 24,6% de equipo de transporte y sus piezas y accesorios, sector que el pasado año en el mismo período solventó la demanda interna principalmente en el sector de la minería, similares tendencias mostraron la importación de combustibles y lubricantes en 9,4% al igual que la categoría de suministros industriales en 9,1%, en cambio entre enero 2024 y 2023 el grupo de alimentos y bebidas registro un aumento de 2,6%. Las importaciones de bienes de capital disminuyeron en 6,7%, sin embargo, con la ampliación de la medida de Incentivos Tributarios a la Importación y Comercialización de Bienes de Capital y Plantas Industriales orientada a la reactivación económica y fomento de la Política de Sustitución de Importaciones, según la Clasificación Uso o Destino Económico (CUODE) los Bienes de Capital destinados a la Industria registra un incremento de 4,8% principalmente en topadoras, motoniveladoras, palas cargadoras y compactadoras así como fuentes de almacenamiento de energía (transformadores) destinadas al fortalecimiento del aparato productivo del país.