Arce: Bolivia no va a tolerar amenazas de nuevos golpistas que quieren el poder por las buenas o las malas





30/03/2024 - 15:18:00

“Bolivia no tiene un dueño, no va a tolerar las amenazas (de) los nuevos golpistas que quieren hacerse del poder por las buenas o las malas”, señaló el presidente Luis Arce, este sábado, en su discurso por los 412 años de fundación del municipio cruceño de Vallegrande. En la oportunidad, el jefe de Estado denunció que las fuerzas conservadoras y los “mezquinos” intereses políticos de la “nueva derecha” decidieron “dinamitar el camino de la industrialización” e imponer una agenda de disputa política “que sólo piensa en sus intereses individuales”. “La Patria siempre está primero por encima de todo y de todos. La industrialización es el camino sin retorno, no vamos a dar ni un paso atrás ni nadie nos va a detener ni un sólo momento, el pueblo unido es invencible”, afirmó. Resaltó que gracias al pueblo y a la decisión de retomar el Modelo Económico, Social, Comunitario Productivo (MESCP), el país superó el “nefasto legado” que dejó el anterior gobierno y ahora la finalidad de su gestión es consolidar a “una Bolivia industrial”. “Logramos estabilizar la economía y recuperar el crecimiento de la Patria”, sostuvo el Presidente. Señaló que además de compartir los avances en esta construcción de la Bolivia industrial, también es necesario advertir “los peligros que tenemos que enfrentar para poder preservar la estabilidad económica de la Patria”. Presidente "a las buenas o a las malas" El miércoles pasado, los sectores afines al expresidente Evo Morales amenazaron con “una convulsión social” desde mayo para derrocar al Gobierno del presidente Luis Arce y exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo la consigna de que Morales será presidente “a las buenas o a las malas”. “El bloqueo está cerquita, cuidado Lucho (Luis) Arce se esté escapando como Gonzalo Sánchez de Lozada del país (2003) con su maleta cargadita de lo que está robando.¡Tanto desfalco en los ministerios y tanta plata que se está prestando y está robando! ¡Cuidado! Le estoy diciendo a la opinión pública, se está acercando la caída de Lucho Arce y David Choquehuanca”, amenazó el dirigente de la “evista” Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ponciano Santos, rodeado por dirigentes de otros sectores. Santos reveló que Morales convocará a esta movilización para impedir el supuesto plan de proscribir al Movimiento Al Socialismo (MAS), tras que el ente electoral rechazara el registro de la directiva electa en el fallido congreso de Lauca Ñ, de octubre de 2023, por incumplimiento de varios requisitos de la convocatoria y del propio estatuto orgánico del partido.