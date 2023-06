Destituyen a jefe de prensa del Ministerio de Salud, tras ser denunciado por beneficiar con contrato a una empresa familiar





03/06/2023 - 09:02:42

Página Siete.- La recientemente posesionada ministra de Salud, María Renée Castro, destituyó de su cargo al jefe de la Unidad de Comunicación, Iván Ayaviri, por las denuncias de nepotismo en su contra. Se denunció que Ayaviri benefició a una empresa familiar para adjudicarse un contrato y así prestar servicios por transmisión de conferencias de prensa. “Ayaviri fue desvinculado de su cargo”, informó a Página Siete personal del Ministerio de Salud que prefirió guardar su nombre en reserva. Aseguró que esta decisión se debe a las denuncias que se difundieron en su contra. De acuerdo con un documento que se publicó a través de Unitel, la empresa de Comunicación está a nombre de P. A. M. X, quien es hijastra de Ayaviri. El informe presentado en ese medio televisivo indica que el contrato se habría registrado hace dos años y el pago sólo de marzo a la empresa fue de 20.000 bolivianos. Además, la factura indica que la dirección de la empresa es la misma que la del domicilio de Ayaviri, en la zona Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz. Página Siete intentó comunicarse con Ayaviri para conocer su versión, pero no respondió los mensajes. Sin embargo, la agencia ANF logró comunicarse con Ayaviri, quien aseguró que “no es una empresa familiar” y tras ser consultado sobre la denuncia contra su hijastra, sólo respondió que no escuchaba la pregunta y colgó la llamada. La denuncia fue difundida el día en que el presidente Luis Arce posesionó a María Renée Castro, como nueva titular de esa cartera de Estado en reemplazo de Jeyson Auza. Este medio intentó comunicarse con Castro para conocer sobre su reacción por esta denuncia, pero no respondió su celular.