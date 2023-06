Caso coimas: La testigo clave no está desaparecida y le notificaron en otro domicilio, afirma su abogado





02/06/2023 - 11:53:59

Erbol.- Después de que la Fiscalía solicitó la declaratoria en rebeldía de la testigo clave en el caso de presuntas coimas en el Ministerio de Medio Ambiente, el abogado defensor Abel Loma cuestionó la labor del Ministerio Público por haberse notificado a un domicilio errado y anunció que su cliente se presentará a comparecer. El jueves, la Fiscalía de La Paz informó que no se había podido encontrar a la testigo, por lo cual se estaba requiriendo su declaratoria en rebeldía y se tomó recaudos para evitar que salga del país. El abogado Loma aclaró que ya se ha presentado un apersonamiento antes la Fiscalía y que la testigo, Claudia Cortez, se presentará de manera espontanea. Explicó que la testigo registró un domicilio en la calle Alto de la Alianza de La Paz, pero la notificación se hizo en una calle del mismo nombre en Santa Cruz. “No entendemos por qué este error de la Fiscalía o está estrategia para hacer declarar rebelde, y directamente quizás la intención es sacar una imputación de manera directa”, advirtió. Recalcó que Cortez se presentará en la Fiscalía. “No está desaparecida, no han atentado contra su vida y ella está con la misma predisposición de colaborar para que se pueda esclarecer este caso”. La testigo reveló públicamente que había gestionado el pago de millonarios sobornos, por la adjudicación de obras, y entregó el dinero Juan Santos Cruz, que era Ministro de Medio Ambiente y ahora se encuentra detenido por este caso. El abogado informó que ya se ha solicitado poner a Cortez en un estatus de testigo protegido o de colaborador eficaz, pero hasta el momento el fiscal asignado al caso no se pronuncia al respecto. Consideró “una mala señal” que la Fiscalía no otorgue estatus de testigo protegido a Cortez y, por el contrario, amplíe la investigación en su contra.