Caso exbanco Fassil: Fiscalía espera tomar declaraciones de 200 personas, entre exdirectores y exfuncionarios





02/06/2023 - 11:37:28

El fiscal Julio Cesar Porras informó este viernes que las investigaciones por la comisión de delitos financieros en el extinto Banco Fassil avanzan y se espera tomar declaraciones de 200 personas, entre exdirectores y exfuncionarios. “La denuncia nace sobre observaciones de una carpeta, en esa carpeta dan montos con límites excedidos a millones, después hacemos ampliación con ocho carpetas. Es lo mismo, si se da cuenta la investigación nace con hechos concretos que son las carpetas observadas por la ASFI”, explicó en declaraciones difundidas por Erbol. Indicó que se continúa citando a personas, aunque no todos pueden ser testigos ni denunciados. Entre los convocados están exgerentes, exdirectores, exsubgerentes y exfuncionarios, por lo que se espera tener la declaración de alrededor de 200 personas más. El caso surgió a denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en contra del extinto Banco Fassil por los movimientos inusuales detectados a personas que no tenían suficiente respaldo económico. En el marco de estas investigaciones, suman cinco personas detenidas, quienes ejercían altos cargos en Fassil y ahora son investigados por delitos financieros. Se trata de Ricardo M. O., presidente ejecutivo; Jorge Arturo CH.V., gerente general; Hernán S. V. D, ejecutivo; y Hermes Hugo S. C., ejecutivo. Se los acusa por malas prácticas financieras – entre el 2021 y 2022– debido a la otorgación de créditos fuera de norma, como el que se le facilitó a una joven de 18 años por la suma cercana a los Bs 10 millones, entre otros prestamos millonarios.