Defensoría concluye que Apaza sufrió trato cruel y degradante y pide procesar a fiscal por no investigar presunta tortura





01/06/2023 - 11:06:59

Página Siete.- La Defensoría del Pueblo, a través de un informe, concluyó que el dirigente cocalero César Apaza sufrió “trato cruel y degradante” cuando fue aprehendido el 22 de septiembre de 2022. Esa entidad estatal, en ese marco, solicitó procesar al fiscal del caso porque no investigó la presunta tortura que sufrió el dirigente. “La Defensoría del Pueblo concluye que las lesiones que sufrió Julio Cesar Apaza Tintaya son producto de la intervención policial al momento de su aprehensión y durante su traslado y permanencia en instalaciones de la Felcc de La Paz, y que los hechos ocurridos configuran los elementos de trato cruel y degradante establecidos en la normativa y jurisprudencia internacional y nacional”, se lee en la Resolución Defensorial DP/SSP/RD/2023/02 emitida el 11 de mayo. En ese documento se señala que agentes policiales provocaron “de manera intencional” dolores físicos a Apaza, con la finalidad de aprehenderlo “sin antes haberle informado de los motivos de su aprehensión, ni haber utilizado ningún medio persuasivo para aprehenderlo sin violencia”. ”Los malos tratos de los que fue víctima César Apaza podrían configurar tortura si la investigación, en especial la aplicación del Protocolo de Estambul y pericias psicológicas, aportan mayores elementos para la calificación de la gravedad o severidad, según las circunstancias subjetivas y objetivas que la jurisprudencia internacional ha determinado”, se lee en el informe. La Defensoría concluyó que el Estado no cumple con su obligación de indagar la denuncia de presunta tortura y apuntó al fiscal Carmelo Laura Yujra por no realizar acciones que posibiliten que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar. “El Estado está incumpliendo su obligación de investigar una denuncia de tortura, siendo que el fiscal Carmelo Laura Yujra no realizó ninguna acción que posibilite que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar el hecho, a pesar de las cinco oportunidades donde se le instó a que cumpla con la obligación estatal de investigar un hecho de presunta tortura”, indica el documento. En ese marco, la Defensoría recomienda investigar “de manera pronta, imparcial y efectiva” los hechos que afectaron la integridad física y psicológica de Apaza durante su aprehensión. También pide un proceso disciplinario para el fiscal Laura, por “no haber emitido requerimiento fiscal oportuno” para completar la valoración médica del estado de salud de Apaza.