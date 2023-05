Montenegro rechaza silencio cómplice e indica que dará explicaciones sobre Fassil si es citado a interpelación





31/05/2023 - 06:42:55

El Deber.- Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, rechazó que participe de un silencio “cómplice” en el caso del banco Fassil intervenido y remarcó que si es citado para una interpelación la evaluará y brindará todas las explicaciones sobre el tema. La autoridad cuestionó al diputado del MAS, Anyelo Gerardo Céspedes, que criticó que Montenegro no se refiera al caso Fassil y guarde un silencio “cómplice”, junto con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). “Lamentamos las declaraciones del diputado Anyelo Céspedes cuando señala que como Ministerio de Economía y yo como ministro del área guardamos un silencio cómplice al indicar que ASFI y la UIF están bajo la tuición del Ministerio de Economía. Se le debe decir al diputado que estas entidades tienen procesos de confidencialidad”, sostuvo Montenegro. Manifestó que según su criterio, pareciera que Céspedes lo quiere inducir a cometer delito, opinando sobre la investigación o publicando datos que puedan dañar al trabajo de la Justicia, lo que “indica que el diputado desconoce la normativa”, observó Montenegro. En caso de ser interpelado el ministro señaló que como representante del Poder Ejecutivo, brindará las respectivas explicaciones. “Sabemos nuestras competencias y estamos convencidos que se cumplieron los debidos procesos para llegar a la intervención de banco Fassil”, puntualizó. Sobre las apreciaciones de Céspedes por el actuar tardío de la ASFI, Montenegro indicó que primero se debe demostrar que la entidad actuó de forma lenta y que este tipo de planteamientos solo busca dar palestra política a personas que no tienen ningún tipo de argumento “solido y que desconocen las disposiciones legales vigentes”. ​“Imagínese, por dar le gusto a un diputado y no tener un silencio cómplice como se dice, revele información confidencial, el proceso de investigación estaría viciado”, cuestionó Montenegro, que reiteró que el nombramiento del nuevo interventor es responsabilidad de la ASFI.