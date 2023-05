Analistas advierten que fuera de bóvedas, Fassil tenía otros recursos e inversiones que autoridades deben aclarar





30/05/2023 - 17:04:01

Página Siete.- Tanto la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) como el Gobierno remarcaron que el Banco Fassil no tenía dinero en bóvedas, pero analistas señalan que fuera de eso la entidad contaba con inversiones temporarias y fondos depositados en otras entidades y el propio Banco Central de Bolivia (BCB), que deben ser aclarados por las autoridades. Los bancos entregan información periódica a la entidad reguladora. La semana pasada, el director de ASFI, Reynaldo Yujra, y el vocero presidencial, Jorge Richter, indicaron que cuando se intervino al banco en liquidación no se encontró nada en sus bóvedas. El analista financiero Jaime Dunn opinó que todos los bancos deben mantener una adecuada relación entre recursos líquidos e inversiones temporarias que se puedan rápidamente hacer efectivas. “Las inversiones temporarias son de corto plazo, es decir que están invertidas, pero que si se necesita efectivo, se pueden vender de forma rápida. Los bancos también tienen cuentas por cobrar y no es usual que no tengan nada de recursos, aunque si la gente retira sus ahorros puede ser un problema y más si no haya apoyo del Banco Central de Bolivia u otras entidades”, puntualizó Dunn. Los estados financieros del Banco Fassil, al 31 de diciembre de 2022, revelan que la entidad tenía como activos un total de 662,4 millones de dólares en moneda extranjera. Por ejemplo, inversiones temporarias por valor de 57.627.012 dólares (57,6 millones), inversiones permanentes por 566.919.939 dólares (566,9 millones), una cartera por 2.850.277 dólares (2,8 millones), entre los principales activos a esa fecha. Dunn sostuvo que es como en una familia, puede que no tenga en billetera, pero una parte puede estar como ahorro u otra inversión y en un tiempo corto puede conseguir los recursos líquidos y Fassil contaba con activos, inversiones temporarias y la pregunta es ¿dónde están todos esos recursos?. “En los activos como inversiones temporarias tenían 57 millones de dólares a diciembre de 2022, inversiones permanentes por 500 millones de dólares y dónde esta eso, entre todos sus activos son más de 600 millones de dólares, hay cuentas por cobrar. El banco tenía también inversiones en DPF, letras, bonos del Tesoro, bonos del BCB, que pueden hacerse líquido”, observó. El analista y exgerente de la Bolsa Boliviana de Valores, Armando Álvarez, opinó que los bancos entregan información permanente a la ASFI sobre los recursos en efectivo con los que cuentan, aunque no hay la obligación de mantener un límite mínimo en bóveda. “Cada mes los bancos reportan estados financieros y en función de eso hay indicadores financieros que la ASFI publica y donde se demuestra la capacidad de cobertura que tiene un banco y para responder por los depósitos de corto plazo. Es un indicador que toma en cuenta disponibilidades, inversiones temporarias dividido en cajas de ahorro, cuenta corriente y Depósitos a Plazo Fijo con vencimiento a 30 días”, precisó. Añadió que el problema que enfrentó Fassil es que muchos ahorristas comenzaron a pedir la devolución de sus ahorros y la entidad tuvo que apelar a los recursos en bóveda, que se terminaron. Por eso llega la intervención, cuando la entidad ya no pudo atender la demanda de los clientes.