Arce denuncia en Brasil que la vigencia del orden democrático en Bolivia sigue amenazada por la ultraderecha





30/05/2023 - 14:50:56

En la reunión de presidentes de América del Sur, el presidente Luis Arce denunció en Brasil que la vigencia del orden democrático sigue amenazada por grupos de la “ultraderecha” que generan violencia, odio y confrontación como una nueva forma de golpe de Estado con el objetivo de acortar el mandato constitucional. “Aquí, en este país (Brasil) la presidenta Dilma Rousseff fue derrocada de una manera que no tiene que suceder nunca y el presidente Lula impedido de participar en las elecciones a través de resortes no democráticos. En Bolivia también se produjo la alteración del orden democrático en noviembre de 2019”, denunció en ocasión de participar del foro convocado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de revitalizar a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Arce ponderó la resistencia y lucha del pueblo boliviano, para (primero) recuperar la democracia y luego, por voluntad de más del 55,1% del electorado, recuperar el gobierno en octubre de 2020. “Mi presidencia, es el resultado de dicha lucha y el 8 de noviembre me tocó asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo. Empero, lamentó, el regreso a la vigencia del orden democrático sigue amenazada por grupos de la ultraderecha, que generan violencia, odio y confrontación como una nueva forma de golpe de Estado con el objetivo de acortar el mandato constitucional. Cuestionó que en Brasil se desplegarán acciones violentas contra instituciones democráticas apenas Lula asumió la presidencia y, casi en ese mismo tiempo, en Bolivia se alentó la quema de instituciones públicas y algunas privadas a manera de sentar las bases para un nuevo golpe de Estado. “Estamos siendo testigos de cambios significativos en el escenario internacional, con la tendencia a configurar un nuevo orden mundial basado en el equilibrio de poderes y en el principio de no injerencia. El tránsito hacia un mundo multipolar puede demorarse, pero no se va a detener”, dijo. De acuerdo con Arce la inflexión en la historia de América Latina y el Caribe, no ha estado exenta de grandes dificultades y retrocesos, ya que viejos y nuevos tipos de golpe de Estado se concretaron a nombre de la democracia y eso es “algo que no puede repetirse”.