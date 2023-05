Oficialismo y oposición del Legislativo se comprometen a retomar el respeto y evitar confrontación en las sesiones





30/05/2023 - 07:44:38

Erbol.- El oficialismo y la oposición en el Legislativo se comprometieron a retomar el respeto en la diversidad de opiniones para de esa manera evitar incidentes como lo ocurrido en la pasada semana durante una sesión donde hubo agresiones físicas de por medio. El acuerdo arribado fue durante reunión convocada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, donde asistieron representantes de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el Movimiento Al Socialismo (MAS), tanto del Senado como de Diputados. La jefa de bancada de Senadores de CC, Andrea Barrientos, afirmó que si respeta la normativa que rige en el Legislativo y que no existan abusos de parte del oficialismo, las bancadas oposición se regirán por el mismo camino del respeto. El acercamiento inicial será a puesto en prueba durante la interpelación al ministro de Justicia, Iván Lima, quien deberá acudir al hemiciclo para informar sobre la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I. “Esperamos que esto sea así (que exista tranquilidad) y que todo se desarrolle en el marco de la calma y el respeto entre todas las bancadas, nos interesa mucho la opinión del país sobre la Asamblea”, sostuvo. El senador del MAS, Roberto Padilla, informa que en la reunión surgió además el compromiso de que no volverán a ocurrir otros hechos “bochornosos” como la pelea de la pasada sesión, para ello, cada bancada “tomará esa responsabilidad”. “Cuando pasan esas actitudes de algunos diputados y senadores, pues, queda mal la Asamblea Legislativa”, afirmó. El diputado de Creemos, Leonardo Ayala, consideró que si existe respeto de la autoridad que es interpelada, no surgirán más enfrentamientos Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, informó de que hay una voluntad política de todos los legisladores para mejorar la imagen de la Asamblea Legislativa y que el debate sea en el marco del reglamento y de la forma “más respetuosa posible”. Añadió que se cuenta con un borrador para modificar el Reglamento de Ética de Diputados, el cual será remitido a las otras fuerzas políticas para que hagan llegar sus contrapropuestas o críticas.