Luz verde para que la compañía de Musk inserte una computadora en un cerebro humano





29/05/2023 - 19:38:31

Hace tan solo 5 años, el escenario actual solo podría pasar por el comienzo de una distopia en el cine no muy alejada de Blade Runner. Sin embargo, la realidad es que Neuralink, la compañía de interfaces cerebro-computadora de Elon Musk, ha recibido la aprobación de la FDA para lanzar su primer estudio clínico en humanos. Dicho de otra forma: de ser cierto, significaría que, de acuerdo a lo dicho anteriormente por Neuralink, los humanos podrían recibir un dispositivo de la compañía implantado en sus cabezas. ¿Qué podría salir mal? Recordemos que el pasado mes de noviembre, Musk dijo claramente que Neuralink estaba a unos seis meses de su primera prueba en humanos, así que todo hace indicar que la promesa se está haciendo realidad: el ensayo se va a llevar a cabo conectando un dispositivo (propiedad de Musk) a un cerebro humano. En un mundo ideal sería complicado que alguien se prestara a semejante ensayo, pero en esta vida, todo tiene un precio, y aunque Musk ha afirmado en el pasado que se implantará el dispositivo en su propia cabeza en algún momento no especificado en el futuro, no creemos que él vaya a ser el primer sujeto de pruebas. Recordemos también que, como explican en The Verge, hablamos de la misma empresa que ya ha sido acusada de abusar de sus sujetos de prueba (con monos), afirmación que la empresa niega, y que está siendo investigada por supuestamente transportar dispositivos contaminados extraídos de monos. A comienzos del año pasado, la FDA ya había rechazado una solicitud de Neuralink para ensayos en humanos. En aquel entonces, los argumentos fueron que detectaron “decenas de problemas” que Neuralink debía resolver antes de llevar a cabo sus pruebas. Ahora, parece que, en teoría, los han subsanado. Por cierto, la compañía de Elon Musk no es la primera en implantar una interfaz cerebro-computadora en un ser humano: Synchron fue aprobado por la FDA para comenzar las pruebas en Estados Unidos en 2021 y anunció el primer implante cerebro-computadora en julio pasado.