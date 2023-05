Pese a los informes de torturas y presos políticos, Lula defendió a la dictadura de Nicolás Maduro: Es una narrativa construida





29/05/2023 - 17:49:58

Infobae.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó el lunes, al lado del dictador venezolano, Nicolás Maduro, que todavía hoy continúa habiendo “prejuicios” contra Venezuela, que prometió superar fomentando la “integración plena” entre ambos países. Además, sin hacer referencia a los informes de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Lula aseguró: “Yo he ido a países que no saben donde queda Venezuela pero dicen que Venezuela tiene una dictadura. Nicolás Maduro, ustedes tienen que descontruir esa narrativa (...)”. ”Contra la gente se construye narrativas. Nicolás Maduro sabe muy bien la narrativa que han construido contra Venezuela. Ustedes saben la narrativa que han construido sobre el autoritarismo y la antidemocracia. Ustedes tienen como medios desconstruir esa narrativa”, agregó Lula. El presidente brasileño también afirmó que fue “lo más absurdo” que países democráticos en Europa y América reconociesen al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Lula dijo que “peleó” con líderes socialdemócratas europeos y con políticos de Estados Unidos y de los países americanos por el reconocimiento de Guaidó, que también fue aceptado presidente por el Gobierno del entonces mandatario brasileño Jair Bolsonaro. “A los europeos les decía que no comprendía que un continente que ejercía la democracia tan plena como Europa pudiese apoyar la idea de que el impostor fuese el presidente”, recalcó Lula, en alusión a Guaidó. Lula calificó como “histórica” la visita de Maduro a Brasil después de ocho años sin viajar al país vecino y defendió estrechar las relaciones bilaterales a todos los niveles: comercial, cultural, académico y militar, para combatir al narcotráfico en la frontera común. En el aspecto comercial, recordó que el flujo comercial llegó a 6.000 millones de dólares y ha caído a cerca de 2.000 millones con el alejamiento político fomentado durante el Gobierno de Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña. No obstante, admitió que “este nuevo tiempo” que se abre con la visita de Maduro a Brasilia no va a servir para “superar todos los obstáculos” que se crearon en los últimos años. El encuentro se realizó en la víspera de la cumbre de presidentes suramericanos. A la cumbre han sido invitados los mandatarios de los otros once países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) para un cumbre regional y Maduro ha sido el primero en llegar a Brasilia. Tras reunirse con Maduro, Lula comentó también que está a favor de la adhesión del país sudamericano al grupo BRICS. Lula dijo que cualquier solicitud venezolana sería discutida por los países del bloque, en caso de formalizarse. Además de Brasil, el BRICS está formado por Rusia, India, China y Sudáfrica. El presidente brasileño también dijo que América del Sur debe convencerse de la necesidad de trabajar como bloque en el ámbito internacional. Juntos, en el formato de bloque, los países sudamericanos tendrán “mucha más fuerza” para negociar, sostuvo.