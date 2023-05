Oposición plantea una comisión mixta del Legislativo para investigar muerte de interventor





29/05/2023 - 17:39:23

El País.- El diputado opositor de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga anunció este lunes que planteará la creación de una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que investigue la muerte misteriosa del ahora exinterventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, porque hay varios elementos inconsistentes. “Parece que esta muerte demuestra que se está realizando un ajuste de cuentas para tapar y encubrir delitos financieros. Claramente el exinterventor estaba realizando una investigación de los manejos irregulares del Banco Fassil; en ese contexto, en mi condición de diputado nacional pediré que al interior de la Asamblea Legislativa se implemente una comisión especial mixta para investigar todos estos aspectos”, declaró Astorga. El parlamentario cree que se debe indagar en tres aspectos tras la muerte Colodro: primero la muerte misteriosa del exinterventor; segundo, los movimientos económicos irregulares que realizó la entidad intervenida; tercero, se debe indagar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) porque demostró que tiene cierta complicidad con los manejos económicos irregulares. El diputado de CC José Manuel Ormachea cree que a la par de una comisión mixta debe llegar al país un equipo de investigadores internacionales porque la justicia boliviana no tiene el mayor interés de esclarecer los hechos irregulares que rodean al Banco Fassil. “Eso ocurre en varios países del mundo donde no hay Fiscalía independiente, donde no hay investigadores independientes”, declaró Ormachea. La muerte del interventor del Banco Fassil dejó varios óbices sin resolver, ya que aparentemente cayó del piso 15 del edificio Ambassador Business Center, en Santa Cruz, tras dejar una carta póstuma que dice que lo “mataron”. Los diputados de la facción radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Fredy López y Ramiro Venegas consideraron que el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, debe instruir la conformación de una comisión mixta para que indague el caso de Colodro porque el caso debe llamar la atención a los bolivianos. El legislador subrayó que mucho misterio no solamente en la muerte de Colodro, sino en los casos del testigo protegido del caso “coimas ABC” y del abogado de Luis Fernando Camacho. “Lastimosamente estamos viendo que todos los que están denunciando, todos los que están involucrados en temas investigación, de transparentar hechos del banco Fassil están apareciendo muertos. Como el testigo encubierto (de ABC) nos llama la atención, parecería que hay un montaje para desviar el desfalco en el Banco Fassil”, señaló Venegas. López cuestionó la tardanza de parte del Órgano Ejecutivo para intervenir el Banco Fassil cuando el mismo presidente del Estado, Luis Arce Catacora reveló que conocía de esas irregularidades en 2019. “Acá tenemos que ser sinceros con la parte Ejecutiva ¿Por qué no se ha intervenido en su momento (el Banco Fassil)? ¿Por qué la ASFI, la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) y el Ministerio de Economía no han cumplido con su trabajo? Sabían perfectamente lo que sucedía con el Banco Fassil”, cuestionó el legislador del oficialismo.