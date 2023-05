Trabajadores de Fassil dan 48 horas para el pago de salarios y piden fechas para los finiquitos





29/05/2023 - 17:34:38

Página Siete.- Los trabajadores del Banco Fassil decidieron dar un plazo de 48 horas a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que se regularice el pago de salarios, que se designe a un nuevo interventor y que se defina la cancelación de finiquitos. Vizney Conde, representante en La Paz de los empleados que pertenecieron a la entidad financiera intervenida, indicó que respetan el duelo por la muerte del interventor Carlos Alberto Colodro López y por el momento no realizarán ninguna movilización, pero el pago de sueldo es una prioridad. “Hemos hecho una reunión a nivel nacional y damos un plazo de 48 porque respetamos el duelo de la familia, pero esperamos que la ASFI designe un nuevo interventor y se pueda volver a hablar, porque las gestiones ahora quedaron en nada”, precisó. Añadió que había el compromiso de iniciar el pago de salarios y de finiquitos de algunos funcionarios que ya se desvincularon y para este martes se tenía un proceso de diálogo con la intervención para evaluar el retiro del resto de los empleados, pero todo quedó en suspenso. Para el pago de los beneficios sociales, Conde informó que se estaba esperando que el anterior Interventor fije un cronograma y fecha de desvinculación de los trabajadores. “Día que pasa es más crítico, hay gente que necesita pagar alquileres, servicios, créditos y estamos a la espera y no hay una definición. Hay colegas que han renunciado, pero no les dan una carta de desvinculación y éstos cuando quieren incorporarse a otro trabajo les dicen que siguen con el seguro y las AFP de Fassil, pero la mayoría aún sigue vinculada”, detalló. En el caso de la gente que tiene créditos, tampoco hay una respuesta al pedido de reprogramación para evitar que ingresen en mora, sólo una entidad financiera ha realizado una propuesta para dar un período de gracia, pero se debe entregar documentación. Tras más de un mes de la intervención del Banco Fassil, por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la situación de los más de 4.600 trabajadores es incierta.