Opositores temen un giro en las investigaciones para culpabilizar a Santa Cruz





29/05/2023 - 08:27:50

El Deber.- Siguen las investigaciones en torno a la muerte de Carlos Alberto Colodro, interventor de Banco Fassil. Según pasan las horas, se conocen nuevas informaciones que buscan esclarecer los hechos ocurridos la noche del pasado sábado 27 de mayo. Todavía quedan muchos interrogantes por aclarar y, ante las incertidumbres que no se logran esclarecer, actores políticos se pronuncian para exigir celeridad en la investigación. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, es, quizá, uno de los más contundentes. "Demasiados paralelos con el caso terrorismo", arranca la publicación compartida en sus redes. Para Matkovic, en el caso Banco Fassil se observa los "mismos actores, mismas confabulaciones, mismos rumores que circulan" que antecedieron a las detenciones posteriores a los sucesos en el hotel Las Américas. En aquella ocasión, la intervención policial en el céntrico hotel cruceño se saldó con tres personas muertas y la apertura de causas judiciales conocidas como Terrorismo 1 y 2. Su vivencia como imputado en el caso terrorismo lo avala en este sentido. Si bien el caso fue sobreseído, Matkovic permaneció ocho años en prisión mientras se extendía la interminable investigación. Por ello, el presidente de la ALD expresa su preocupación de la publicación de "listas de investigados" que pueden derivar en presiones y extorsiones. Además, percibe "mensajes contradictorios desde el gobierno" que incrementan la confusión. Menciona, a modo de ejemplo la existencia o no de efectivo en las bóvedas de Banco Fassil. Al igual que han expresado numerosos actores políticos nacionales, Matkovic exige el esclarecimiento del crimen con una investigación transparente. "No se puede permitir que el gobierno use este crimen para amedrentar a un pueblo entero como lo hizo Marcelo Soza". El diputado de Comunidad Ciudadana por Beni, Oscar Balderas también expresó sus inquietudes sobre el desarrollo de la investigación. En este caso, pone en la mira al "masismo embustero" a quien acusa de "tapar el sol con un dedo y esconder la corrupción en su gobierno" al mismo tiempo que "culpa a otros de la profunda crisis económica por la mala administración de los recursos y el despilfarro de las reservas internacionales". En alusión al proceso de intervención de Banco Fassil, Balderas evidencia un "odio del masismo contra el pueblo cruceño". Desde el Gobierno se pretende frenar el crecimiento de Santa Cruz, puntal y "vanguardia en desarrollo y productividad". Más allá de atacar a Santa Cruz, Balderas propone al MAS "extirpar la corrupción del gobierno de Luis Arce" El legislador nacional espera que las investigaciones por la muerte del interventor del Banco Fassil no escondan la responsabilidad de la ASFI por su "ineficiencia en el monitoreo y seguimiento que tenía que hacer a la salud financiera de este banco".