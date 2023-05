Secretario de la CEB: Dentro de la Iglesia hay personas que, llevadas por el pecado, han abusado a menores





La Razón.- A tiempo de reiterar la disposición a apoyar las investigaciones, el obispo de la Diócesis de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Giovani Arana, pidió unidad para luchar contra los abusos sexuales contra los niños y adolescentes que, afirmó, fueron cometidos dentro de la Iglesia Católica por personas llevadas «por el pecado». «Dentro de la Iglesia hay personas que, llevadas por el pecado, han abusado a menores. Eso es un crimen frente a la sociedad y frente a la Iglesia un grave delito que todos debemos enfrentar porque, además, y lo decimos con pesar, este flagelo no solo ocurre dentro de la Iglesia, sino también en diferentes ámbitos de nuestra sociedad; estas acciones están lejos del proceder de aquel Espíritu Santo que busca el bien de todos, el bien común», expresó Arana, en la Basílica Menor de San Francisco, en La Paz, este domingo, fiesta de Pentecostés. En estas semanas, un escándalo ha envuelto a la Iglesia Católica tras descubrirse hechos de abusos sexuales a niños y adolescentes, que implicarían a religiosos. Acusado de delitos sexuales, ya un sacerdote está en la cárcel con detención preventiva en Tarija y se conoce de la comisión de decenas de violaciones por parte del fallecido sacerdote jesuita español Alfonso Pedrajas. En la misma línea, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, admitió que la Iglesia cometió «crímenes», pero que no por eso tendría que deshacerse. «La Iglesia está formada por personas con sus virtudes y defectos. La Iglesia es santa y pecadora. Nos equivocamos, cometimos pecados, cometimos delitos, cometimos crímenes, pero eso no significa que la Iglesia se va a deshacer por eso», expresó Leigue, en su homilía de este domingo. Arana reiteró la predisposición a apoyar las investigaciones y conseguir justicia para las víctimas. «En el interior de la Iglesia se han cometido abusos a menores: hemos pedido perdón, sabemos que no es suficiente, por eso debemos comprometernos todos a hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar que hechos tan terribles se repitan o queden en la impunidad». Ya el sábado, el arzobispo de La Paz, Percy Galván, afirmó que se acatará lo que la Justicia determine y que los sacerdotes no tienen por qué tener «privilegios». Arana pidió unidad. «Digo trabajar juntos porque la lucha contra el abuso sexual conlleva un cambio profundo en cada uno de nosotros para estar siempre atentos a cualquier peligro que corran niños, jóvenes o personas vulnerables».