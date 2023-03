ASFI habilita línea gratuita para denunciar a casas de cambio o empresas de giro de remesas que especulen con el dólar





09/03/2023 - 10:33:22

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) exhortó a denunciar quejas contra las casas de cambio o empresas de giro de remesas que especulen o vulneren derechos, por ejemplo, en la compraventa de dólares estadounidenses. “¡Evitemos la especulación! Si tienes alguna queja contra una casa de cambios o empresa de giro de remesas acude al punto de reclamo que existe en estas entidades o comunícate con la línea gratuita de ASFI 800-103-103”, publicó la Autoridad de Supervisión en su cuenta en las redes sociales. El martes, el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, explicó que, en el mercado, las transacciones de compraventa de dólares lo hacen dos tipos de agentes: las entidades bancarias y las casas de cambio, reguladas por la ASFI y con licencia de funcionamiento. Además, existen los librecambistas; sin embargo, éstos no son supervisados por esta entidad. En el país, actualmente, son 177 casas de cambio que están reguladas y controladas por la ASFI. De esa cantidad, al menos 17 son “grandes”; es decir, que tienen capitales mayores a Bs 1 millón y representan menos del 10% del total. De ese total de casas de cambio reguladas, hasta esa fecha la ASFI registró al menos 120 quejas sobre las cuales puede actuar porque son entidades supervisadas. De esta cantidad de reclamos, al menos 14 tienen que ver con que no les atendieron en los montos requeridos. “De estos 14 casos que tenemos de quejas, la mayoría tiene que ver con que no les han atendido en los montos que querían. Alguien quería comprar 3.000 dólares y le han dicho solamente 2.000 dólares porque no tenían disponibilidades en ese momento”, remarcó. Puntualizó que las casas de cambio tienen disponibilidades para atender al público y que si en esta temporada hay un requerimiento creciente por la divisa estadounidense es por una demanda inusual a causa de especulaciones. ABI