Presidente del Senado sobre el censo: La elaboración de leyes demanda tiempo





24/11/2022 - 11:46:39

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, espera que el proyecto de ley sobre el Censo que remita la Cámara de Diputados tome como base el Decreto Supremo 4824, que fija para el 23 de marzo de 2024 la realización de la encuesta nacional, y no vulnere las competencias del Órgano Ejecutivo establecidas en la Constitución Política del Estado y además demanda tiempo. En una declaración a la prensa, Rodríguez indicó que el Senado cumplirá con el procedimiento legislativo como Cámara revisora de la norma. “En la medida que nos llegue, seguramente, remitiremos a la Comisión correspondiente y en consecuencia emitiremos nuestro criterio, con seguridad estarán tomando en cuenta la base que es el decreto supremo y sin afectar competencias del Órgano Ejecutivo”, enfatizó el senador. El legislador recordó que por mandato del numeral 16 del parágrafo primero del artículo 298 de la Constitución, los censos oficiales son de competencia privativa del nivel central del Estado. Además, recordó que la distribución de los recursos por coparticipación ya está establecida en la Constitución, al igual que la asignación de los escaños parlamentarios a partir de los resultados del último Censo. Ya sobre el trabajo legislativo, Rodríguez rechazó los ultimátum para que la norma sea sancionada en un plazo de 24 horas, como sectores opositores pretenden que ocurra en la Cámara de Diputados desde el pasado lunes. “La elaboración de leyes demanda tiempo”, afirmó el senador frente a las amenazas de la dirigencia de Santa Cruz de mantener el paro indefino, que ya lleva 34 días, hasta conseguir la ley. Lamentó que la dirigencia cruceña recién haya reconocido que no se pueda realizar el Censo de Población y Vivienda el año 2023, con cuya escusa llevaron a la región a un paro que ya generó más de cuatro fallecidos, cientos de violaciones a los derechos humanos y más de $us 1.000 millones de pérdidas económicas. Según Rodríguez, en estos 34 días de paro “se ha generado una catástrofe social” por el abuso que se cometen en los puntos de bloqueo y las constantes agresiones a periodistas e incluso a médicos. Por ello, invocó a los dirigentes cruceños a “deponer las actitudes violentas y agresivas y levantar el paro” y a las autoridades nacionales les solicitó poner “mayor orden” en Santa Cruz.