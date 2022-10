Mineros de Huanuni toman las oficinas de la COB y acusan de traidores a dirigentes





11/10/2022 - 10:49:42

Erbol.- Un grupo de mineros de Huanuni tomaron la mañana de este martes las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de sus movilizaciones en contra de la Gestora Pública y el Decreto 4793. Los mineros acusan a la dirigencia de la COB de estar sumisa y no responder a los intereses de los trabajadores. Minutos antes de la toma, el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, responsabilizó al Gobierno por no haber socializado sobre la Gestora Pública y exigió que se llame a diálogo de manera urgente. En la toma, los mineros tildaron de “traidores” a los dirigentes y gritaron consignas en contra de Juan Carlos Huarachi. A patadas golpearon la puerta de la sede de la COB y, cuando les abrieron la misma, echaron de las oficinas a las personas que estaban ahí. Expresaron que desconocen a la dirigencia de la COB por haber traicionado a los trabajadores.

Paralizan centro paceño con fuertes detonaciones de dinamita ABI.– El centro de la ciudad de La Paz, con edificios estatales, decenas de bancos y colegios católicos, está bajo fuerte resguardo policial por el ingreso de mineros de Huanuni que detonan cargas explosivas ahuyentando a oficinistas y estudiantes de colegio. La fuerza pública antidisturbios custodia el edificio Casa Grande del Pueblo, sede de la Presidencia del Estado, al que cientos de mineros quieren acceder por la fuerza. De momento, la policía no ha reportado daños personales por las explosiones. Los trabajadores mineros asalariados de Huanuni se declararon en emergencia por el manejo de sus aportes para su jubilación que será administrado por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.