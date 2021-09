Critican a rector electo de la Gabriel René Moreno por reunirse con Evo; autoridad pide disculpas





19/09/2021 - 19:04:11

Página Siete.- Autoridades de Santa Cruz y otros ciudadanos lanzaron duras críticas contra el rector electo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, luego de que se publicaran fotos en las que sale reunido con Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS). El rector reconoció haberse "equivocado" y pidió disculpas. “Tenemos que lamentar que haya personajes que no aprendieron nada de la historia y sigan el camino de la traición a Santa Cruz”, escribió el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. Luego siguió: "Vicente Cuéllar les mintió a los alumnos y a los profesores de la Uagrm, se presentó al Rectorado como un líder renovador y luego de ganar fue al Chapare y puso su nuevo cargo y su dignidad al servicio de Evo Morales, el exdictador que nos hizo fraude”. Asimismo, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, también posteó la fotografía con la frase: "Qué decepción". Pero no sólo ellos opinaron al respecto. "Vicente Cuéllar usó a los partidos de oposición para llegar a ser rector, ahora les dio una patada en el... ", escribió una persona en Twitter. "Nuevamente la traición se repite, el engaño a Santa Cruz, a los universitarios y a los profesores de la Uagrml La falsedad del discurso de renovación por un sometimiento al dictador y campeón del fraude, Vicente Cuéllar nos mintió, nos engañó y nos traicionó", escribió Erik Morón. La respuesta Ante las duras críticas, Cuéllar emitió un comunicado público. “Necesitamos pagar salarios, servicios básicos, además de cubrir otras deudas por lo que resta del año y no tenemos los recursos. Como futuro rector de la universidad no elijo con quién hablar, hablaré con quien sea necesario para garantizar el funcionamiento de nuestra universidad”. "En este contexto, buscaremos que nuestra relación sea lo más fructífera posible con todas las instituciones, necesitamos cooperarnos para cumplir las funciones que demanda la sociedad y nos manda la constitución”, dice la parte final del comunicado. Las disculpas Más tarde, escribió un mensaje personal en sus redes sociales, en el que pidió disculpas y reconoció que se "equivocó". "En días pasados estuve en el trópico tratando de tener una reunión con el presidente Arce para hacerle conocer la insostenible situación financiera de la Uagrm. Ante la dimensión de la crisis estuve procurando una solución por todos los canales. Tomé un canal no institucional pensando en una solución y no en las repercusiones", escribió en su cuenta de Facebook. "Reconozco que me equivoqué, no debí hacerlo y pido disculpas por ello. Los jóvenes no pueden ser perjudicados, si no se nos escucha adoptaremos otros métodos, siempre lucharemos y defenderemos los principios democráticos de nuestro pueblo".