Chávez: Exjefe de gabinete de Murillo accede a fianza de $us 250.000 en Estados Unidos





22/06/2021 - 10:51:43

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, informó este martes que Sergio Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo en el Ministerio de Gobierno, procesado por el caso soborno y lavado de dinero en Estados Unidos, fue beneficiado con libertad bajo fianza por un monto de $us 250.000. “Esta acción se ha dado el día de ayer en los Estados Unidos, se ha reportado anoche, hemos constatado este dato y, en consecuencia, de acuerdo al sistema americano, él tiene unas horas para pagar, si no lo ha hecho ya, para acceder al beneficio de la libertad bajo fianza en tanto dure la investigación. Es un derecho que tienen, de acuerdo a la Constitución de ese país, todas las personas el acceso a la libertad bajo fianza”, apuntó. De acuerdo a la información proporcionada a la autoridad por los abogados que hacen el seguimiento a este caso, Méndez debe presentarse y estar a disposición del proceso judicial que se le sigue, además de usar un medio electrónico, una tobillera, para que circule y acceda a libertad bajo fianza. “Es un monto alto, es cuarto millón de dólares que se le ha impuesto y es un monto que él tiene que pagar antes de beneficiarse para salir en libertad”, mencionó. El Procurador dio la información a objeto de evitar especulaciones sobre el proceso que se lleva adelante en los Estados Unidos. “Nuestros abogados que están allá acreditados, están dando un seguimiento permanente, y esta es la información que queríamos darle al país de primera mano”, sostuvo.