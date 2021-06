Es el primer país en el mundo: El Salvador aprueba el Bitcoin como moneda de curso legal





09/06/2021 - 09:56:31

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la Ley Bitcoin y con el país centroamericano se convirtió en el primero del mundo en reconocer la criptodivisa como moneda de curso legal de intercambio. La iniciativa, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 diputados de los 84 que componen el Parlamento de mayoría oficialista y entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, establece solo el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas. Según el decreto, el uso del Bitcoin será “irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar”. En la discusión que realizaron los diputados de la comisión Financiera, la bancada de Nuevas Ideas justificó que el Bitcoin no sustituirá al dólar. “Solo es un valor agregado”, argumentó el diputado Héctor Sales de Nuevas Ideas. ¿Qué contiene el proyecto de ley? El documento especifica que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar de los Estados Unidos será establecido libremente por el mercado; que todo precio podrá ser expresado en bitcoin; y que todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en bitcoin. Además, que los intercambios en bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal. Dice que sin perjuicio del sector privado, el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar en caso de que lo desee. Quienes quedarán excluidos de la obligación expresada de aceptar bitcoin como una forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio son quienes por hecho “notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin”. En esto, el diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, recomendó escuchar a expertos cibernéticos, ya que así como está redactada la ley se obliga a cualquier persona que posea una computadora o un teléfono a aceptar bitcoin para cualquier transacción. El proyecto de ley dice que todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares, existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas en bitcoin, es decir, retroactiva. Faculta a Bandesal también a garantizar a través de la creación de un Fideicomiso la convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar de las alternativas provistas por el Estado. Los diputados de la oposición reclamaron que no se le ha dado un mayor margen de estudio al proyecto de ley considerando que será la primera legislación de ese tipo en el mundo, dijo Anabel Belloso, diputada del FMLN. Cuestionó que la redacción tiene muchos cuestionamientos y que no habrá oportunidad de subsanarlos. Ávila explicó que la moneda virtual tal como lo han dicho economistas es “muy volátil” y existen riesgos latentes a que ese mecanismo se pueda prestar a lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos financieros. Sin embargo, los diputados de Nuevas Ideas hicieron caso omiso de las recomendaciones y dijeron que la modalidad es novedosa y que después de que El Salvador la implemente vendrán otros países del mundo a replicar lo mismo. “No tengo duda de que las mentes más brillantes del país apoyarán este proceso”, expresó el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano. Sobre el riesgo que el bitcoin sea usado por el crimen organizado y el narcotráfico, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, de forma irónica recordó que hay “expedientes judiciales donde se dice que con bolsas negras salieron de un banco lavando dinero”. La ley fue aprobada horas después de que el mismo presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, admitiera en una entrevista televisiva de un medio estatal que la criptomoneda Bitcoin tiene “volatilidad bastante alta”. “Volatilidad en el bitcoin sí existe, hay una volatilidad bastante alta, pero eso pasa también hasta en el dólar, hasta en las mejores monedas también existe volatilidad, existe ese efecto de que pueda bajar o pueda subir, no necesariamente se va a estancar”, admitió Rodríguez. Ya en un video emitido el sábado en la conferencia Bitcoin 2021, considerada uno de los mayores encuentros sobre criptomonedas, el mandatario dijo que la autorización de la criptodivisa como moneda de curso legal "en el corto plazo generará empleos y ayudará a proveer inclusión financiera para los miles de personas que se encuentran fuera de la economía formal". Y se anunció que El Salvador se asociará con Strike, una empresa de pagos digitales, para crear una infraestructura financiera moderna basada en el bitcoin.